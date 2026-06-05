표지훈이 '참교육'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

표지훈이 자신의 어리숙한 이미지 덕분에 '참교육'에 캐스팅된 것 같다고 짐작했다.5일 서울 장충동 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'의 제작발표회가 열렸다. 홍종찬 감독과 배우 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈이 참석했다.'참교육'은 무너진 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 이야기를 그린다. 표지훈은 교권보호국의 천재 사무관 봉근대 역을 맡았다.봉근대는 원작에는 없는 캐릭터다. 표지훈은 "카이스트를 2년 만에 졸업한 똑똑한 인물이다. 얼마나 똑똑한지 가늠이 안 된다"며 웃었다. 이어 "공무원인데, 어쩌다가 교권국에 지원하게 된다. 교권국에서 학생들, 학교들을 바라보며 교권국에 진심을 다하게 된다"고 말했다.봉근대는 너드미가 있는 인물. 표지훈은 "제가 가진 이미지가 캐스팅에 도움이 된 것 같다. 어리숙하고 엄청 똑똑해 보이지 않는 이미지가 도움이 된 것 같다. 그 지점을 열심히 활용하려고 노력했다"며 웃음을 자아냈다. 이에 홍 감독은 "봉근대는 사랑스럽기도 하고 똑똑하기도 해야 한다. 이 세 사람 안에서 이리저리 치이며 성장하는 인물이다. 예능에서나 평소에나 표지훈 씨가 사랑스럽더라. 제가 바로 캐스팅 제의를 했다"고 캐스팅 비하인드를 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr