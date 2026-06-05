'환승연애2' 출신 박원빈이 여자친구와의 결혼 계획을 언급했다./사진=정규민 유튜브 채널 화면 캡처

'환승연애2' 출신 박원빈이 여자친구와의 결혼 계획을 언급했다./사진=정규민 유튜브 채널 화면 캡처

'환승연애2' 출신 박원빈이 여자친구와의 결혼 계획을 언급했다./사진=정규민 유튜브 채널 화면 캡처

'환승연애2'에 출연했던 박원빈이 여자친구와의 결혼 계획을 언급했다.지난 4일 '환승연애2' 출연자 정규민의 유튜브 채널 '규민 JAYQ'에는 '방송 이후, 선생님이 된 원빈 (feat. 인플루언서의 현실)'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 최근 중등교사 임용시험에 최종 합격한 박원빈이 게스트로 출연해 근황을 전했다.현재 직장인 여자친구와 교제 중인 그는 결혼도 생각하고 있다며 "지금도 잘 만나고 있다"고 밝혔다. 결혼 시기에 대한 질문에 박원빈은 "지금은 일을 배우고 적응하는 과정이다. 어느 정도 적응이 되어가고 있어서 자연스럽게 관련 이야기가 나오고 있다"며 "슬슬 추진해보지 않을까 싶다"고 답했다.박원빈은 임용시험이나 국가고시를 준비하는 수험생들에게 진심 어린 조언도 건넸다. 그는 "지금, 이 순간이 얼마나 힘든지 잘 안다. 그래서 섣불리 이걸 해라, 저걸 해라 말하기 어렵다"고 말했다. 이어 "내 생각에는 외면하지 않는 사람이 결국 성공에 가까워지는 것 같다. 공부가 힘들다 보니 다른 길로 눈을 돌리는 경우가 있다"며 "외면한다고 해서 성공하지 못하는 건 아니지만, 목표에 도달하는 시간이 더 길어질 수 있다고 생각한다"고 전했다.박원빈은 "프로그램에 출연하기 전이었다면 TV 속 사람들의 고민이나 사연에 크게 관심을 두지 않았을 것 같다"며 "직접 경험해보니 한 번 더 생각하게 되는 힘이 생겼다"고 말했다. 그러면서 "그 경험은 돈으로도 살 수 없는 소중한 경험이었다"고 돌아봤다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr