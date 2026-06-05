'나는 솔로' 31기 순자, 경수가 럽스타그램을 공개했다. / 사진=순자 인스타그램 캡처

'나는 솔로' 31기 순자, 경수 커플의 데이트 사진이 공개됐다.지난 4일 순자는 자신의 SNS 계정을 통해 여러 장의 사진을 올렸다. 공개된 사진에는 마스크를 쓴 채 데이트를 즐기고 있는 순자와 경수의 모습이 담겼다.순자는 경수 옆에 선 채 거울 셀카를 남기며 다정한 분위기를 자아냈다. 이어 공개된 사진에서는 두 사람이 손을 꼭 맞잡고 있는 순간도 담겨 눈길을 끌었다. 최근 31기 출연진을 둘러싼 각종 논란이 이어졌지만, 변함없는 애정을 과시하는 모습이다.두 사람은 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 31기에 출연했다. 최종 커플이 된 두 사람은 이후 라이브 방송을 통해 현실 커플로도 발전한 사실을 밝혔다.한편 '나는 솔로' 31기는 방송 과정에서 일부 출연자들이 순자를 험담하는 모습이 공개되며 왕따 논란에 휩싸인 바 있다. 이에 출연진의 해명과 사과가 이어지기도 했다. 31기 순자는 경수를 제외한 모든 출연자를 언팔했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr