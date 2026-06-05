[공식] '활동 중단' 백종원, 1년 만에 복귀했다…"유튜브 활동 재개, 초심으로 돌아갈 것"

백종원이 1년만에 유튜브에 복귀했다./사진=텐아시아DB

지난해 5월 활동 중단을 선언한 백종원이 1년만에 유튜브에 복귀했다.5일 더본코리아 측은 "백종원 대표가 구독자 597만명을 보유한 유튜브 채널 ‘백종원 PAIK JONG WON(이하 백종원)’을 통해 콘텐츠 활동을 재개한다"고 밝혔다.이어 "앞으로 유튜브 ‘백종원’ 채널에서는 요리 콘텐츠를 중심으로 우리나라 식문화를 쉽고 재밌게 전달하면서 해외 유저에게도 한식을 알리는 것에 집중할 계획"이라고 덧붙였다.백종원은 2024년말 상장 직후 부터 특정 시민단체와 유튜버 및 커뮤니티 사이트 유저들이 진행한 약 170여건 이상의 억지성 민원과 고발 등으로 지난해 5월 활동 중단을 선언했다. 이후 올해 초까지 대부분의 오해가 무혐의로 종결된 백종원은 지난 3월 주주총회가 끝난 후 취재진에게 유튜브 활동 복귀를 예고한 바 있다.백종원의 복귀 첫 영상은 ‘요리비책’이다. 메뉴 레시피는 이른 더위에 맞춰 ‘간장냉국수’다. 기존 인기 코너였던 ‘내꺼내먹’도 시즌2로 새롭게 선보인다. 기존 ‘내꺼내먹’이 매장 관리와 운영 점검에 초점을 맞췄다면, 시즌2는 점주 상생에 초점을 맞췄다.각 지역의 특산물을 식재료로 활용해 해당 지역 매장에서만 판매되는 특색 있는 지역 한정 메뉴를 개발, 실제 매장 론칭까지 이어지는 과정과 스토리를 영상 콘텐츠로 소개할 예정이다.더본코리아 관계자는 “백종원 대표의 유튜브는 초심으로 돌아가 요리 콘텐츠에만 집중하면서 한식의 대중화와 글로벌 확산, 지역 식재료를 활용한 상생 등에 기여해 나갈 것”이라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr