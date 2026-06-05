'오십프로' 5화 스틸이 공개됐다. / 사진제공=MBC

'오십프로' 5화 스틸이 공개됐다. / 사진제공=MBC

'오십프로' 오정세가 물가에 쓰러진 김신록을 발견한다.MBC 금토드라마 '오십프로(Fifties Professionals)'가 5일 5회 방송을 앞두고 봉제순(오정세 분)과 강검사(김신록 분)의 심상치 않은 만남이 담긴 사진을 공개했다.지난 4회에서는 정호명(신하균 분)이 가족과 임무 사이에서 갈등한 끝에 위기에 처한 강검사를 구하기 위해 가족 모임을 떠나는 모습이 그려졌다. 방송 말미에는 정호명이 강범룡(허성태 분)과 마주하며 긴장감을 높였고, 두 사람의 대치가 다음 이야기에 대한 궁금증을 키웠다.공개된 사진에는 봉제순이 휴대폰을 보던 중 물가에서 무언가를 발견하는 모습이 담겼다. 이어 의식을 잃고 쓰러진 강검사를 발견한 그는 놀란 표정으로 상태를 살피고 있어 긴장감을 더한다. 과연 강검사에게 어떤 일이 벌어진 것인지 궁금증을 자아낸다.앞서 강검사는 10년 전 여객선 사건과 권순복(안내상 분) 살해 사건의 연결고리를 추적하며 진실에 다가섰다. 여기에 유인구(현봉식 분)가 강검사를 제거하려는 움직임까지 보인 상황. 과연 강검사에게 무슨 일이 벌어진 것인지, 그가 좇는 진실이 어떤 결과를 가져올지 관심이 쏠린다.'오십프로'는 이날 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr