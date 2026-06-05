‘핱시’ 김지민, 남친과 2개월 만에 만났는데 싸워…2000만원 시계가 뭐라고

‘하트시그널’ 김지민이 남자친구와 싸운 후 고민을 올렸다.최근 김지민은 남자친구와 다툰 후 고민 해결을 해달라며 영상을 올렸다. 영상 속 내용은 김지민이 미국에 사는 남자친구와 2개월 만에 만났는데 못보던 시계를 발견했고, 시계 사는 것을 공유해주지 않아 섭섭했던 것.특히나 해당 시계는 2000만원을 호가했던 것으로 알려졌다. 비싼 시계인 만큼 사기 전 고민이나 사는 과정, 후기 등을 왜 말해주지 않았냐는 것. 이를 두고 남자친구는 그게 왜 서운하냐 라는 반응이라고.며칠째 시계 문제로 다퉈 해결해달라고 도움을 요청했다.한편 김지민은 2023년 방송된 채널A ‘하트시그널4’에 출연해 대중에 이름을 알렸다. 현재 일반인 남자친구와 공개열애중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr