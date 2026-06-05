‘핱시’ 김지민, 남친과 2개월 만에 만났는데 싸워…2000만원 시계가 뭐라고
‘하트시그널’ 김지민이 남자친구와 싸운 후 고민을 올렸다.

최근 김지민은 남자친구와 다툰 후 고민 해결을 해달라며 영상을 올렸다. 영상 속 내용은 김지민이 미국에 사는 남자친구와 2개월 만에 만났는데 못보던 시계를 발견했고, 시계 사는 것을 공유해주지 않아 섭섭했던 것.
‘핱시’ 김지민, 남친과 2개월 만에 만났는데 싸워…2000만원 시계가 뭐라고
특히나 해당 시계는 2000만원을 호가했던 것으로 알려졌다. 비싼 시계인 만큼 사기 전 고민이나 사는 과정, 후기 등을 왜 말해주지 않았냐는 것. 이를 두고 남자친구는 그게 왜 서운하냐 라는 반응이라고.

며칠째 시계 문제로 다퉈 해결해달라고 도움을 요청했다.
‘핱시’ 김지민, 남친과 2개월 만에 만났는데 싸워…2000만원 시계가 뭐라고
한편 김지민은 2023년 방송된 채널A ‘하트시그널4’에 출연해 대중에 이름을 알렸다. 현재 일반인 남자친구와 공개열애중이다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지