한가인이 팔뚝 운동 루틴을 공유했다. / 사진='자유부인 한가인' 유튜브 캡쳐

한가인이 키에 대한 오해를 종결했다. / 사진='자유부인 한가인' 유튜브 캡쳐

배우 한가인이 여름을 대비한 팔뚝살 제거 비법을 공유했다.지난 4일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 한가인의 운동 루틴을 담은 영상이 게재됐다. 앞서 한가인은 복부와 하체 운동 루틴을 담은 영상으로 뜨거운 반응을 얻었다. 구독자들의 요청으로 상체 운동까지 공유하게 됐다고.한가인은 "오전 대부분 시간은 운동하는 데에서 보낸다"고 말했다. 그는 "여름이 오니까 반팔을 입어야 한다. 날씨가 갑자기 더워져 빨리 뺄 수 있는 상체 운동을 준비해 봤다"며 코치와 함께 본격적인 운동에 나섰다.한가인은 여성들의 큰 고민거리인 일명 '안녕살'에 대해 "악수하거나 팔이 흔들리면 기분이 나쁘다"고 토로했다. 그는 "나는 살이 제일 먼저 찌는 곳이 팔뚝이다. 빠질 때는 얼굴살이 먼저 빠지고 팔뚝이 제일 늦게 빠진다"고 말해 공감을 자아냈다. 한가인은 코치의 지도 아래 등, 목, 어깨, 팔뚝으로 이어지는 체계적인 운동을 소화했다.영상 말미에는 맨발로 직접 키를 측정하며 168.7cm임을 인증해 눈길을 끌었다. 그는 주변에서 "170cm인데 뻥치는 거 아니냐"는 말을 듣는다며 억울함을 호소했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr