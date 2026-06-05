장근석이 '옥탑방의 문제아들'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB
장근석이 '옥탑방의 문제아들'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB
가수 겸 배우 장근석(40)이 '옥탑방의 문제아들'에서 연애 스타일과 결혼 계획을 밝힌다.

5일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 데뷔 34년 차 장근석이 단독 게스트로 출연한다.

이날 장근석은 자신의 연애관을 솔직하게 털어놓는다. "한 번 만나면 오래 만나는 편"이라며 사랑꾼 면모를 보여준 그는 과거 공부하던 여자친구의 학비를 지원해 준 적이 있다고 고백한다. 장근석은 "내 선물이 여자친구 인생에 좋은 의미가 됐으면 좋겠다는 생각이었다"며 당시를 떠올렸고, 헤어진 뒤에도 여자친구가 무사히 졸업했다는 소식을 들었다고 밝혀 MC들을 놀라게 한다.
장근석이 '옥탑방의 문제아들'에 출연한다. / 사진제공=KBS
장근석이 '옥탑방의 문제아들'에 출연한다. / 사진제공=KBS
장근석은 김희철, 김재중, 이홍기와 함께하는 이른바 '프린스 F4' 모임의 비하인드도 공개한다. 최근 친구들과 결혼에 대한 이야기를 자주 나눈다는 그는 "넷 중 가장 먼저 결혼할 것 같은 사람이 누구냐"는 질문에 "당연히 저다"라고 답해 웃음을 자아낸다. 이어 장근석은 "제가 제일 정상이다. 저는 저보다 더 사랑할 누군가를 찾고 있다"고 덧붙이며 결혼 계획을 털어놓는다.

'옥탑방의 문제아들'은 이날 오후 9시 40분에 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지