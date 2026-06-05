김혜윤, 너무 파격적이야…호피+시스루 ‘여자의 악마’에 도전

배우 김혜윤이 파격 스타일링을 선보였다.최근 김혜윤은 시스루 원피스를 입고 그간 보여주지 않은 세련된 스타일링을 보여줬다. 여기에 호피무늬 핸드폰 케이스까지 더해 귀여움에서 벗어난 모습이다.한편 김혜윤이 출연한 영화 '살목지'는 로드뷰 화면에 알 수 없는 존재가 포착된 뒤, 이를 다시 촬영하기 위해 저수지를 찾은 촬영팀이 의문의 공포와 마주하게 되는 이야기를 담은 작품이다. 작품은 누적 관객 수 323만 2843명을 기록하며 큰 흥행을 보였다. 특히 '장화, 홍련'을 넘어 국내 박스오피스 역대 공포 영화 흥행 1위에 오르며 화제를 모았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr