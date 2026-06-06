김지민, 알고보니 '거식증' 증세 있었다…"먹으면 토해, ♥김준호 반응에 상처" ('사이다')

김지민이 2년 전 거식증 증세가 있었다고 밝혔다./사진제공=SBS Plus

김지민이 2년 전 거식증 증세로 힘들었던 시절을 고백한다.오는 6일 오전 10시 방송되는 SBS Plus ‘이호선의 사이다’ 23회에서는 ‘뒤통수 강타! 배신의 충격’을 주제로 다룬다.이날 김지민은 “2년 전인가 거식증 비슷하게 온 적이 있다. 먹기만 하면 토하고 정말 힘들 때가 있었다. 살은 쭉쭉 빠지는데 얼굴만 한 8kg 찐 애처럼 붓기 시작했다”고 회상한다. 특히 김지민은 힘든 시기 곁에 있던 남자친구 김준호의 예상 밖의 반응이 또 다른 상처로 남았다고 해 이목이 쏠린다.김지민은 김준호의 배신 일화를 이어간다. 그는 “(고향인) 동해 집에 갔을 때 오빠와 엄마가 둘만 남게 됐다. 엄마랑 친해지고 싶어서 내 험담을 했다. 나중에 엄마한테 전화가 오더라”라고 밝힌다. 사위에게 딸의 험담을 직접 들은 김지민의 어머니는 어떤 반응을 보였을지 주목된다.이호선은 결국 김준호를 향해 “내가 보니까 준호 씨가 눈치가 없다”라고 돌직구를 날리고, 김준호는 “정확하시다”라고 고개를 끄덕였다는 후문이다.제작진은 “배신감이라는 주제를 유쾌하면서도 공감 가는 시선으로 풀어낸 회차”라며 “김지민, 김준호 부부의 솔직한 이야기와 이호선의 현실적인 조언이 웃음과 공감을 동시에 선사할 예정”이라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr