이소라, 홍진경은 '소라와 진경'을 통해 파리 패션위크 도전기를 보여주고 있다. / 사진=텐아시아 DB

이소라, 홍진경이 피팅 오디션에 나선다. / 사진제공=MBC '소라와 진경'

이소라와 홍진경이 치열한 피팅 오디션 현장에서 낙담에 빠진다.오는 7일 방송되는 MBC '소라와 진경' 7회에서는 이소라와 홍진경의 피팅 오디션 현장이 공개된다.이소라와 홍진경은 '무한 피팅'의 굴레에 갇힌다. 디자이너와 캐스팅 디렉터의 예리한 시선 아래 끝없는 환복과 워킹을 반복하며 더 치열해진 현장 분위기를 경험한다. 디자이너들이 다른 모델들에게는 "내일 보자(See you tomorrow)"라는 인사를 건네는 반면, 이소라와 홍진경은 끝내 이 인사를 듣지 못해 깊은 낙담에 빠졌다는 후문이다.스튜디오에는 세계적인 톱모델이자 이소라, 홍진경의 워킹 선생님인 정소현이 찾아온다. 그는 파리 현지 상황을 모니터링하며 날카로운 분석을 더해줄 예정이다.두 사람의 파리 패션위크 도전기를 가장 가까이서 지켜봐 온 정소현은 스튜디오 영상을 통해 오디션 과정과 워킹을 보며 소회를 밝힌다. 이어 현지의 냉혹한 반응에 함께 가슴을 졸이면서도, 톱모델의 시선에서 바라본 날카롭고 솔직한 감상평을 가감 없이 털어놓는다.'소라와 진경'은 매주 일요일 오후 9시 10분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr