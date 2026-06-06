유노윤호, 곽범이 '놀면 뭐하니?'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

유노윤호, 곽범이 '놀면 뭐하니?'에 출연한다. / 사진제공=MBC

'놀면 뭐하니?' 쩐의 전쟁 시리즈 전라도 편에 가수 유노윤호와 개그맨 곽범이 출연한다. 앞서 쩐의 전쟁 시리즈 경상도 편에 출연해 태도 논란으로 대중의 뭇매를 맞은 개그맨 양상국은 이번 회차에 함께하지 않는다.6일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'는 광주 출신 유노윤호와 전주 출신 곽범과 함께하는 '촌놈들의 전성시대-쩐의 전쟁' 전라도 편으로 꾸며진다. 지난 방송에서 쩐의 전쟁 시리즈는 경상도를 배경으로 지역 출신 스타들과 함께 치열한 결제 내기를 이어가며 웃음을 안겼다. 이에 시청자들의 호응에 힘입어 이번에는 전라도로 무대를 넓힌다.공개된 사진에는 유재석, 하하, 허경환, 주우재와 유노윤호, 곽범의 첫 만남 현장이 담겼다. 전라도에서 서울 구경을 왔다는 설정의 유노윤호와 곽범은 구성진 사투리와 남다른 캐릭터로 현장을 웃음바다로 만든다.유재석은 유노윤호를 소개하며 "교육계에 있는 동생"이라고 너스레를 떨고, "여기저기 다니며 레슨도 많이 했다"고 덧붙여 폭소를 자아낸다. 또한 해외 출장을 자주 다녀봤다는 유노윤호는 지갑에서 달러를 꺼내 보이며 게임에 남다른 의욕을 보여줬다는 후문이다.쩐의 전쟁 전라도 편이 펼쳐질 '놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr