선우용녀가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

전원주, 선우용녀가 과거 서우림 남편의 불륜 현장을 목격한 일화를 공개했다. / 사진='전원주인공' 유튜브 영상 캡처

선우용녀가 전원주와 함께 배우 서우림 남편의 불륜 현장을 급습했던 일화를 공개했다.지난 3일 유튜브 채널 '전원주인공'에는 배우 전원주가 선우용여에게 5성급 호텔 뷔페를 대접하는 영상이 게재됐다.두 사람은 호텔로 향하던 도중 과거 서우림과 관련한 에피소드를 털어놨다. 선우용녀는 "서우림 남편이 바람둥이였다. 어느 날은 서우림이 '남편이 동대문 카바레에서 다른 여자와 춤을 추고 있다'고 말하더라"고 회상했다. 이어 "당시 나만 차가 있었다. 그래서 전원주, 서우림과 함께 현장으로 향했다"고 덧붙였다.현장에 도착한 서우림은 전원주와 함께 카바레에 들어갔고, 이내 남편을 데리고 나온 서우림은 곧바로 부부 싸움을 벌였다고. 하지만 전원주는 시간이 지나도 좀처럼 모습을 드러내지 않았다. 알고 보니 전원주는 다른 사람과 춤을 추고 있었던 것. 이에 서우림은 "언니는 어떻게 그럴 수 있냐"며 서운함을 드러냈고, 전원주는 "누가 나보고 춤추자는데 어떻게 하냐"고 답했다며 당시 상황을 전했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr