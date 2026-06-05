배우 고현정이 여전히 마른 몸매의 근황을 보여주고 있다. / 사진=고현정 SNS

배우 고현정이 여전히 마른 몸매의 근황을 전했다.고현정은 지난 4일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 아이스크림과 선글라스를 착용한 이모티콘 등과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 고현정이 거울과 조명으로 가득한 공간에서 선글라스에 올블랙 룩을 착용한 채 벽에 비친 자신을 카메라에 담고 있는 모습. 특히 그는 블랙 진으로 인해 마른 다리가 더욱 부각돼 눈길을 끌었다.한편 고현정은 1995년 SBS 드라마 '모래시계'로 스타덤에 올랐지만, 그해 돌연 정용진 신세계 그룹 회장과 결혼 후 연예계를 은퇴했다. 이후 슬하에 1남 1녀를 낳았으나 2003년 합의 이혼했다. 양육권은 정용진이 가져갔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr