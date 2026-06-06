백년가약을 맺은 김환희, 최민우 부부 / 사진=김환희, 최민우 SNS

'조선의 사랑꾼'에 출연하는 김환희, 최민우 부부 / 사진제공=TV조선

뮤지컬 배우 부부 김환희, 최민우가 '조선의 사랑꾼'에서 결혼식 비하인드를 최초로 공개한다.오는 8일 방송되는 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에는 지난 5월 부부의 연을 맺은 '뮤지컬 배우 커플' 김환희와 최민우가 출연한다.김환희는 "이거 하면서 눈이 맞았다"라며 3년 전 두 사람을 연인으로 만들어준 운명의 무대 '디즈니 인 콘서트: Beyond the Magic'을 회상한다. 당시 두 사람이 함께 부른 곡은 애니메이션 영화 '라푼젤'의 삽입곡이자, 주인공 커플이 서로의 사랑을 확인하는 노래로 많은 사랑을 받은 명곡 'I See the Light'였다. 두 사람은 뮤지컬 배우 커플답게 제작진과의 첫 인터뷰 자리에서 해당 곡을 열창해 감탄을 자아낸다고.노래를 마친 김환희는 "이렇게 해서 둘이 사랑에 빠졌다"라며 손 하트로 듀엣을 마무리해 훈훈한 분위기를 조성한다. 이후 영상을 통해 김환희, 최민우의 결혼식 비하인드가 최초 공개된다. 이들의 결혼식에는 뮤지컬계 스타들부터 예상치 못한 초호화 인맥까지 총출동했다고 해 기대를 더한다. 김환희, 최민우의 낭만적인 결혼식은 본 방송에서 공개된다.'조선의 사랑꾼'은 8일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr