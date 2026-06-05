타블로가 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

타블로가 운전면허 필기시험에 도전하며 엉뚱한 모습을 보여줬다./사진=유튜브 채널 'EPIKASE' 화면 캡처

타블로가 운전면허 필기시험에 도전하며 엉뚱한 모습을 보여줬다./사진=유튜브 채널 'EPIKASE' 화면 캡처

타블로(45)가 운전면허 필기시험에 도전하며 엉뚱한 모습을 보여줬다.에픽하이는 지난 4일 공식 유튜브 채널 'EPIKASE'를 통해 '운전면허 필기시험 족집게과외 ft. 빠더너스' 편을 공개했다.최근 방탄소년단 RM의 운전면허 취득 소식에 자극받은 타블로는 운전에 대한 의지를 보이며 문상훈을 초빙해 필기시험 대비 과외를 받았다.문상훈은 "도로 위 수많은 빌런을 예방하기 위해 백신을 놔드리겠다"며 자신감을 내비쳤다. 이에 45세인 타블로는 "제가 빌런이 될 가능성이 너무 크다. 이 나이가 될 때까지 운전을 배우지 않은 이유도 혹시 다른 사람들에게 피해를 줄까 봐서였다"라고 털어놨다. 그는 심한 길치라고 밝히며 "식당에서 화장실에 다녀오는 길도 못 찾아서 (강)혜정이가 마중 나온 적이 있다"라고 고백했다.문상훈은 신호등과 도로 표지판 등 기본적인 교통 규칙부터 설명에 나섰다. 하지만 타블로는 '정지선'의 의미를 묻는가 하면, 직진 화살표 표지판을 두고 "위로 올라가라는 뜻인 줄 알았다"라고 말해 문상훈을 당황하게 했다. 결국 문상훈은 "죄송하지만 타블로 학생은 운전하지 맙시다"라고 말해 웃음을 자아냈다.타블로는 노란색 중앙선을 보고 "조심해야 하는 선이냐"라고 물었고, 미쓰라는 "아무리 모험을 좋아해도 저건 넘으면 안 된다"라고 설명했다. 또 파란색 버스전용차선에 대해서는 "'환영한다. 얼마든지 넘어라'라는 뜻이냐"라고 해석해 현장을 웃음바다로 만들었다.문상훈과 에픽하이는 최근 강화된 우회전 교통법규를 주제로 이야기를 나눴다. 문상훈과 투컷이 실제 헷갈릴 수 있는 상황을 예로 들자 타블로는 "그냥 빨간불이나 노란불에 가게 하면 안 되나. 아니면 분홍색으로 네 번째 신호를 만들자"라고 말하며 황당한 제안을 내놨다.과외가 이어지자 타블로는 문상훈이 준비한 예상 문제를 예상보다 잘 풀며 자신감을 보였다. 그러나 '비보호 좌회전' 관련 문제가 나오자 "'비보'가 뭐냐"라고 되물어 또 한 번 웃음을 안겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr