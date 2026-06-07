방송인 전현무가 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

이경규가 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 출연한다. / 사진제공=KBS

방송인 이경규가 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 월드컵 첫 중계에 나서는 전현무에게 일침을 가한다.7일 방송되는 '사장님 귀는 당나귀 귀'에는 축구를 사랑하는 이경규가 스페셜 MC로 합류한다. 이경규는 오는 12일 2026 북중미 월드컵 1차전 대한민국과 체코의 경기에 앞서 오전 8시 50분부터 시작되는 '2026 북중미월드컵 대한민국 VS 체코 경기 프리쇼' 진행에 나선다. 그는 진행에 앞서 '사장님 귀는 당나귀 귀'를 찾아 전현무, 이영표를 만난다.이날 방송에서 이경규는 "난 통계 이런 거에 의존하지 않는다. 오로지 샤머니즘"이라며 "3대 0으로 대한민국이 이긴다"고 예언한다. 전현무가 "경규 형이 날카롭다"고 반응하자 이경규는 "이번 북중미 월드컵 체코전은 전반 10분 내로 골이 터진다"고 자신한다.그런가 하면, 이경규는 전현무에게 불호령을 쏟아내기도 한다. 중계 연습 중 실수를 남발하는 전현무의 모습에 이경규는 "이영표 혼자 하세요"라고 소리친다. 이어 그는 "전현무 캐스터가 지금 결과를 알고 있는 게 티가 나요. 감정을 같이 가줘야지!"라며 쓴소리를 이어간다.이경규가 출연하는 '사장님 귀는 당나귀 귀'는 이날 오후 4시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr