NCT 출신 마크 / 사진=텐아시아 DB

그룹 NCT 출신 가수 마크(Mark Lee)가 1인 기획사 어퍼룸(Upper Room) 출범 이후 첫 공식 일정에 참석한다.마크는 5일 아제르바이잔 바쿠에서 열리는 세계 환경의 날(World Environment Day) 개막 행사 무대에 오른다. 행사는 현지 시간 오전 11시, 한국 시간 오후 4시에 시작된다. 이번 행사는 UN WebTV와 유엔환경계획 공식 유튜브 채널을 통해 생중계된다.마크는 이날 미공개 자작곡 'Ready or Not'(레디 오어 낫) 무대를 선보일 예정이다. 해당 공연은 Upper Room 설립 이후 처음으로 오르는 공식 무대이기도 하다.세계 환경의 날은 유엔환경계획(UNEP)이 주관하는 국제 환경 기념일로, 매년 6월 5일 열린다. 올해 공식 행사는 개최국인 아제르바이잔 바쿠에서 진행되며, 아제르바이잔 대통령 일함 알리예프(Ilham Aliyev)와 UNEP 사무총장 잉거 앤더슨(Inger Andersen) 등 주요 인사들이 참석한다.한편, 마크는 지난 4월 SM엔터테인먼트와 동행을 마치고 모든 NCT 127, NCT 드림 등 그가 속한 모든 팀에서 탈퇴한다고 밝혔다. 이후 1인 기획사를 설립하고 공동대표를 맡았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr