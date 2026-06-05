가수 겸 배우 남규리가 광고 촬영에 한창인 모습. / 사진=남규리 SNS

가수 겸 배우 남규리가 불변의 외모를 자랑했다.남규리는 지난 4일 자신의 인스타그램에 나처럼 해봐요 요렇게🥳 예뻐지자 몸도 마음도 얼굴도🩷"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 남규리가 광고 촬영을 진행하고 있는 모습. 특히 남규리는 40세가 넘은 나이임에도 불구하고 20대 현역 아이돌 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.한편 남규리는 1984년생으로 올해 만 42세다. 2006년 그룹 씨야 멤버로 데뷔했으며, 이후 2008년 영화 '피의 중간고사'를 통해 배우의 길에 발을 들였다. 씨야는 최근 20주년을 맞아 신곡을 발표하고 각종 예능을 통해 얼굴을 비추고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr