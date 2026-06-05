최근 아들을 얻은 이시언이 아내 서지승을 향한 애정을 내비친다./사진제공=채널S, MBN

최근 아들을 얻은 이시언이 아내 서지승을 향한 애정을 내비친다./사진제공=채널S, MBN

최근 아들을 얻은 이시언이 아내 서지승을 향한 애정을 내비친다./사진제공=채널S, MBN

최근 아들을 얻은 이시언이 아내 서지승을 향한 애정을 내비친다.5일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3' 34회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈), 이시언이 전북 고창을 찾아 장어 맛집을 탐방하는 모습이 공개된다.이동 중 이시언은 "출산 예정일이 6월 1일"이라며 조심스럽게 출산 이야기를 꺼낸다. 이시언은 지난달 26일 결혼 5년 만에 득남 소식을 전한 바 있다. 촬영 당시에는 출산을 앞둔 시점이었던 만큼 그는 "이름을 아직 못 정했다"며 설레는 마음을 내비친다.장어 맛집으로 향하던 세 사람은 의외로 장어에 대한 호감이 크지 않다고 털어놓는다. 이시언은 "어렸을 때 집에서 장어를 많이 고았는데 냄새가 비렸다"고 말했고, 곽튜브는 "(장어는) 쉽게 질린다"고 거들었다. 전현무 역시 "먹장어는 맛 변별력이 없는 것 같다"고 말하며 기대를 낮췄다.세 사람이 찾은 곳은 먹장어를 직접 양식해 제공하는 식당이었다. 사장님은 "우리나라 최초로 복분자 먹인 장어 사업을 했다"고 소개했다. 숯불 위에서 장어가 익어가자 전현무는 돌연 "시언아! 둘째 가자!"라고 외쳤다. 이에 곽튜브가 "형부터 첫째 가셔야죠"라고 받아치자, 전현무는 "누구랑? 자웅동체도 아니고"라고 답해 웃음을 자아냈다.전현무는 이시언에게 "요즘 최대 고민이 뭐냐"고 물었다. 이시언은 "아이 케어가 고민이다. 곧 드라마 촬영을 시작하는데 일주일에 5일은 나가야 한다"며 아내와 육아에 대한 걱정을 털어놨다. 곽튜브 역시 "전 아내가 출산한 뒤 3주 동안은 스케줄을 전부 뺐다. 그래도 부족했다"고 공감하며 육아 이야기를 이어갔다.이시언의 출산 준비 과정과 세 사람의 고창 먹장어 먹방은 이날 방송에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr