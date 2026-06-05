배우 김수현이 기자회견에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 김수현이 기자회견에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

이하 골드메달리스트 측 입장문 전문

배우 김수현의 소속사 골드메달리스트 측이 공식 입장문을 냈다.5일 골드메달리스트 측은 "김수현 씨와 당사가 가로세로연구소 김세의를 상대로 제기한 여러 건의 고소·고발 사건에 대한 경찰 수사 결과를 다음과 같이 알려드린다"라며 "수사 결과 경찰은 사안의 중대성을 고려하여 김세의를 검찰에 구속 송치했다"고 밝혔다.그러면서 "사건의 직접적인 당사자가 아님에도 불구하고, 법이 정한 절차를 기다리던 김수현 씨를 대신하여 오랜 시간 목소리를 내어 주신 분들께 깊이 감사드린다. 공정하고 엄정한 판단을 해주신 사법기관에도 감사하다"고 덧붙였다.끝으로 골드메달리스트 측은 "무엇보다 긴 시간 김수현 씨를 응원하며 함께해 주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다. 팬 여러분의 믿음과 응원은 힘든 시간 속에서도 큰 힘이 되었다"고 말했다.한편 지난 4일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 명예훼손 및 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영·반포) 등 혐의를 받는 김세의 가로세로연구소 대표를 구속 송치했다.김세의 대표는 그동안 유튜브 방송과 기자회견 등을 통해 김수현이 고(故) 김새론과 미성년자 시절부터 교제했다는 의혹을 제기해 왔다. 또한 김새론의 사망 배경에 김수현 측이 있었다는 취지의 주장도 이어갔다.그러나 경찰은 장기간 수사를 진행한 끝에 김세의 측이 공개한 녹취 파일과 자료들의 신빙성을 인정하기 어렵다고 판단했다. 특히 김새론의 육성이 담겼다고 주장된 음성 파일은 AI 기술을 활용해 생성된 것으로 보고 있으며, 일부 자료 역시 조작된 정황이 확인된 것으로 알려졌다.안녕하세요. 골드메달리스트입니다.김수현 씨와 당사가 가로세로연구소 김세의를 상대로 제기한 여러 건의 고소·고발 사건에 대한 경찰 수사 결과를 다음과 같이 알려드립니다.경찰 수사 결과, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(허위사실 적시에 의한 명예훼손), 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포 등), 강요미수 및 협박 등의 혐의가 인정되었으며, 경찰은 사안의 중대성을 고려하여 김세의를 검찰에 구속 송치하였습니다.사건의 직접적인 당사자가 아님에도 불구하고, 법이 정한 절차를 기다리던 김수현 씨를 대신하여 오랜 시간 목소리를 내어 주신 분들께 깊이 감사드립니다. 또한 사건의 진상을 밝히기 위해 직접 취재하며 힘써 주신 분들, 그리고 사건의 실체가 널리 알려질 수 있도록 함께해 주신 모든 분들께도 감사의 말씀을 드립니다.특히 보이지 않는 자리에서 묵묵히 책임을 다하며 오직 증거와 사실에 근거하여 수사를 진행하고 진실을 밝혀 주신 수사기관, 그리고 피의자의 신병에 관하여 공정하고 엄정한 판단을 해주신 사법기관에도 깊이 감사드립니다.무엇보다 긴 시간 김수현 씨를 응원하며 함께해 주신 팬 여러분께 진심으로 감사드립니다. 팬 여러분의 믿음과 응원은 힘든 시간 속에서도 큰 힘이 되었습니다.끝으로 경찰의 수사 결과 통지서를 첨부하여 드리오니 참고하여 주시기 바랍니다.감사합니다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr