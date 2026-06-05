김대호가 집 안에 클라이밍장을 설치한다. /사진제공=MBC

김대호가 집 안에 클라이밍장을 설치한다. /사진제공=MBC

김대호가 ‘대호하우스 2호’의 프라이빗 모래사장 ‘대운대(대호+해운대)’에 이어 ‘대호하우스 1호’에 클라이밍장을 만든다. 김대호는 앞서 달동네 2억 주택 옆집을 매매해 2채의 자가를 가지고 있는 상태다.5일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 김대호가 건강을 되찾기 위해 노력하는 모습이 공개된다.이날 김대호는 ‘대호하우스 1호’ 벽면에 못을 박아 눈길을 끈다. 계절이 바뀌면서 변화를 주고 싶었다는 김대호는 ‘대호하우스 1호’의 짐을 모두 정리해 새집처럼 싹 비우고 새로운 로망을 실현한다.김대호는 반려묘 ‘나나’를 위해 ‘캣워크’를 설치한다. 그는 “최고의 놀이공원을 만들어 줄게”라며 벽 가득 스텝을 설치한다. 김대호는 수평계까지 사용해 ‘나나’의 놀이터인 ‘나나랜드’를 완성한다.이어 김대호는 “‘대운대’를 잇는 대형 프로젝트”라며 자신을 위한 놀이터를 만든다. 그는 “제일 재밌는 건, 하고 싶은 걸 하고 싶을 때 하는 것”이라며 취미로 했던 ‘클라이밍’을 집에서 즐기기 위한 작업을 시작한다. 바닥에 푹신한 매트를 깐 김대호는 커다란 상자 속에서 쏟아낸 형형색색의 홀드를 벽과 천장까지 집 전체에 설치한다.김대호는 “이걸 집에서 할 줄이야!”라며 일명 ‘홍제동 대베레스트(대호+에베레스트)’ 등반에 나선다. 산악인 못지않은 장비를 장착하고 ‘클라이밍’을 시작한 김대호가 거실에서 침실까지 이어지는 루트를 정복할 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr