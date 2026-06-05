'멋진 신세계' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=SBS

'멋진 신세계' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=SBS

'멋진 신세계' 허남준의 질투가 폭발한다.SBS 금토드라마 '멋진 신세계' 측이 5일 9화 방송을 앞두고 질투의 화신으로 변신한 차세계(허남준 분)의 사진을 공개했다. 차세계는 신서리(임지연 분)를 보기 위해 '여인의 왕국2' 촬영장을 직접 찾았다.사진 속 차세계는 '여인의 왕국2'의 남자 주인공(안창환 분)과 심상치 않은 신경전을 펼치는 모습이다. 공사 구분이 확실하던 악질 재벌 차세계가 질투심에 휩싸인 모습은 웃음을 안긴다. 질투에 눈이 먼 차세계가 어떤 일을 펼칠지 관심이 쏠린다.남몰래 촬영장 한편에서 만난 신서리와 차세계의 모습도 흥미를 더한다. 신서리의 손을 잡은 차세계와 잔뜩 당황한 서리의 표정이 평소와는 다른 기류를 띄고 있어 더욱 눈길을 끈다. 본격 쌍방 로맨스를 시작한 신서리와 차세계 사이에 또 어떤 일이 벌어질지 궁금증을 더한다.'멋진 신세계' 9화는 이날 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr