김성은이 스퀴시를 만지며 행복한 모습을 보였다. / 사진='햅삐 김성은' 유튜브 채널 캡쳐

김성은이 스퀴시 쇼핑에 몰두해 웃음을 자아냈다. / 사진='햅삐 김성은' 유튜브 채널 캡쳐

배우 김성은이 쇼핑 중 장난감에 푹 빠진 모습을 보였다.지난 4일 유튜브 채널 '햅삐 김성은'에는 김성은이 지인들과 창고형 아울렛에서 쇼핑하는 모습이 담겼다.김성은은 얼룩 제거제, 정전기 방지용 건조기 시트 등 살림 필수 아이템 등을 소개하며 주부 9단의 면모를 뽐냈다. 김성은은 시청자를 향해 "싸다고 필요 없는 것 사지 말고 꼭 필요한 것만 사라"고 당부했다.하지만 완구 코너에 들어서자 아이들의 장난감인 스퀴시를 발견하고 흥분했다. 오리빵 모양의 스퀴시를 만지며 "진짜 빵 냄새가 난다. 맛있겠다"고 감탄했다. 그러자 지인이 김성은에게 "쓸데없는 거 사지 말라고 하지 않았냐"고 말했다. 고민하던 김성은은 결국 스퀴시 두 개를 구매했다.다양한 스퀴시를 만져보던 김성은은 여드름을 짜는 형태의 압출 스퀴시를 발견하고는 "징그러운데 사고 싶다. 스트레스가 풀린다"며 푹 빠진 모습을 보였다. 이에 지인이 "애들한테는 맨날 만지지 말라고 하면서 여기 와서 다 만진다"고 지적해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr