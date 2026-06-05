류이서가 시험관 시술 과정을 공개했다. / 사진='내사랑 류이서' 유튜브 영상 캡처
류이서가 시험관 시술 과정을 공개했다. / 사진='내사랑 류이서' 유튜브 영상 캡처
가수 전진의 아내 류이서가 시험관 시술 과정을 공개했다.

지난 4일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '시험관 중 제일 아프다는 난자 채취 도전한 류이서 (그리고 전진의 속마음)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 류이서는 난자 채취를 위해 직접 배에 배란 주사를 놓는 과정을 기록했다.
전진, 류이서 부부가 시험관 시술을 다시 시도했다. / 사진='내사랑 류이서' 유튜브 영상 캡처
전진, 류이서 부부가 시험관 시술을 다시 시도했다. / 사진='내사랑 류이서' 유튜브 영상 캡처
난자 채취일이 가까워질수록 맞아야 하는 주사 종류와 횟수가 늘어났고, 주사를 놓는 과정에서 출혈을 겪기도 했다. 그는 집에서 주사를 맞던 중 바늘을 뽑자마자 피가 흐르자 "어머 피다. 여태까지 중에 피가 제일 많이 나온다"며 당황한 모습을 보이기도 했다.

난자 채취 수술을 마친 류이서는 "이번에는 진통이 있는 것 같다. 배가 생리통처럼 아프다"며 통증을 호소했다. 특히, 그는 수술을 기다리던 전진의 진심 어린 영상을 뒤늦게 확인하고 눈시울을 붉히기도 했다. 영상 속 전진은 "혼자 힘들게 주사 맞고 들어가는 모습을 보니 기분이 좋지 않다. 대신 아파줄 수 없어서 미안하다"고 속내를 털어놨다.

박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr

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