류이서가 시험관 시술 과정을 공개했다. / 사진='내사랑 류이서' 유튜브 영상 캡처

전진, 류이서 부부가 시험관 시술을 다시 시도했다. / 사진='내사랑 류이서' 유튜브 영상 캡처

가수 전진의 아내 류이서가 시험관 시술 과정을 공개했다.지난 4일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '시험관 중 제일 아프다는 난자 채취 도전한 류이서 (그리고 전진의 속마음)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 류이서는 난자 채취를 위해 직접 배에 배란 주사를 놓는 과정을 기록했다.난자 채취일이 가까워질수록 맞아야 하는 주사 종류와 횟수가 늘어났고, 주사를 놓는 과정에서 출혈을 겪기도 했다. 그는 집에서 주사를 맞던 중 바늘을 뽑자마자 피가 흐르자 "어머 피다. 여태까지 중에 피가 제일 많이 나온다"며 당황한 모습을 보이기도 했다.난자 채취 수술을 마친 류이서는 "이번에는 진통이 있는 것 같다. 배가 생리통처럼 아프다"며 통증을 호소했다. 특히, 그는 수술을 기다리던 전진의 진심 어린 영상을 뒤늦게 확인하고 눈시울을 붉히기도 했다. 영상 속 전진은 "혼자 힘들게 주사 맞고 들어가는 모습을 보니 기분이 좋지 않다. 대신 아파줄 수 없어서 미안하다"고 속내를 털어놨다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr