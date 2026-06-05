손태진이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB
손태진이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB
'신상출시 편스토랑'에서 심수봉이 조카손주 손태진을 향해 "연애해 본 적 있어?"라고 물으며 모태솔로를 의심했다.

지난 4일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 다가오는 북중미 월드컵을 주제로 한 '월드컵 응원 메뉴' 대결 결과가 공개됐다. 부부 특집으로 꾸며진 이날 방송에는 '이정현X박유정 부부', '신지X문원 부부', '손태진과 부모님'이 참여했으며, 손태진의 크런치 순살치킨이 최종 우승을 차지했다.
심수봉이 조카손주 손태진을 향해 "연애해 본 적 있어?"라고 물으며 모태솔로를 의심했다./사진= KBS2 방송 화면 캡처
심수봉이 조카손주 손태진을 향해 "연애해 본 적 있어?"라고 물으며 모태솔로를 의심했다./사진= KBS2 방송 화면 캡처
손태진은 사촌동생 진원(리베란테), 절친 에녹과 함께 50인분 김밥 도시락 만들기에 나섰다. 도시락의 주인공은 손태진의 이모할머니이자 가요계 원로 가수 심수봉이었다. 세 사람은 약 5시간에 걸쳐 냉이김밥과 연어김밥 50인분을 완성했다.

요리 과정에서는 서울대 학사·석사를 수료한 손태진과 연세대 출신 진원의 유쾌한 논쟁이 웃음을 자아냈다. 또 에녹이 20대 시절 가장으로서 가족을 책임졌던 사연도 전해졌다.

다음 날 손태진은 직접 만든 도시락을 들고 심수봉의 콘서트 현장을 찾았다. 심수봉은 특유의 솔직한 입담으로 손태진을 향한 애정을 표현했다. 특히 심수봉은 "연애해 본 적 있어?"라고 물으며 손태진을 모태솔로로 의심했고, 이어 "결혼은 왜 안 하니?"라고 질문해 웃음을 안겼다.

186cm의 큰 키와 서울대 학·석사 이력으로 잘 알려진 손태진은 당황한 모습을 보였지만, 두 사람의 대화에서는 서로를 향한 애정과 존경이 묻어났다.
심수봉이 조카손주 손태진을 향해 "연애해 본 적 있어?"라고 물으며 모태솔로를 의심했다./사진= KBS2 방송 화면 캡처
심수봉이 조카손주 손태진을 향해 "연애해 본 적 있어?"라고 물으며 모태솔로를 의심했다./사진= KBS2 방송 화면 캡처
'월드컵 응원 메뉴' 대결 결과도 공개됐다. 신지와 문원은 K-칠리크랩타코를, 이정현은 유자항정콜팝을, 손태진은 크런치 순살치킨을 선보였다. 손태진은 감자 칩을 활용한 튀김옷으로 바삭한 식감을 구현해 좋은 평가를 받았다. 여기에 안정적인 메뉴 설명까지 더하며 이연복 셰프로부터 "홈쇼핑 나가도 될 것 같다"는 평가를 끌어냈다.

최종 우승은 손태진의 크런치 순살치킨에 돌아갔다. '편스토랑' 첫 우승을 차지한 손태진은 "튀긴 건 치킨인데 터진 건 감동이 되길 바란다. 월드컵도 많은 응원 부탁드린다"라고 소감을 전했다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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