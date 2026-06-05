손태진이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

심수봉이 조카손주 손태진을 향해 "연애해 본 적 있어?"라고 물으며 모태솔로를 의심했다./사진= KBS2 방송 화면 캡처

심수봉이 조카손주 손태진을 향해 "연애해 본 적 있어?"라고 물으며 모태솔로를 의심했다./사진= KBS2 방송 화면 캡처

'신상출시 편스토랑'에서 심수봉이 조카손주 손태진을 향해 "연애해 본 적 있어?"라고 물으며 모태솔로를 의심했다.지난 4일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 다가오는 북중미 월드컵을 주제로 한 '월드컵 응원 메뉴' 대결 결과가 공개됐다. 부부 특집으로 꾸며진 이날 방송에는 '이정현X박유정 부부', '신지X문원 부부', '손태진과 부모님'이 참여했으며, 손태진의 크런치 순살치킨이 최종 우승을 차지했다.손태진은 사촌동생 진원(리베란테), 절친 에녹과 함께 50인분 김밥 도시락 만들기에 나섰다. 도시락의 주인공은 손태진의 이모할머니이자 가요계 원로 가수 심수봉이었다. 세 사람은 약 5시간에 걸쳐 냉이김밥과 연어김밥 50인분을 완성했다.요리 과정에서는 서울대 학사·석사를 수료한 손태진과 연세대 출신 진원의 유쾌한 논쟁이 웃음을 자아냈다. 또 에녹이 20대 시절 가장으로서 가족을 책임졌던 사연도 전해졌다.다음 날 손태진은 직접 만든 도시락을 들고 심수봉의 콘서트 현장을 찾았다. 심수봉은 특유의 솔직한 입담으로 손태진을 향한 애정을 표현했다. 특히 심수봉은 "연애해 본 적 있어?"라고 물으며 손태진을 모태솔로로 의심했고, 이어 "결혼은 왜 안 하니?"라고 질문해 웃음을 안겼다.186cm의 큰 키와 서울대 학·석사 이력으로 잘 알려진 손태진은 당황한 모습을 보였지만, 두 사람의 대화에서는 서로를 향한 애정과 존경이 묻어났다.'월드컵 응원 메뉴' 대결 결과도 공개됐다. 신지와 문원은 K-칠리크랩타코를, 이정현은 유자항정콜팝을, 손태진은 크런치 순살치킨을 선보였다. 손태진은 감자 칩을 활용한 튀김옷으로 바삭한 식감을 구현해 좋은 평가를 받았다. 여기에 안정적인 메뉴 설명까지 더하며 이연복 셰프로부터 "홈쇼핑 나가도 될 것 같다"는 평가를 끌어냈다.최종 우승은 손태진의 크런치 순살치킨에 돌아갔다. '편스토랑' 첫 우승을 차지한 손태진은 "튀긴 건 치킨인데 터진 건 감동이 되길 바란다. 월드컵도 많은 응원 부탁드린다"라고 소감을 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr