제로베이스원 박건욱/ 사진=텐아시아 DB

그룹 제로베이스원 박건욱이 팬사인회에서 불거진 팬이벤트 조작 의혹에 사과했다.박건욱은 5일 팬 소통 플랫폼을 통해 "최근 팬사인회에서의 제 행동에 대해 진심 어린 사과를 드리고 싶어 이 글을 올린다"고 운을 띄웠다.박건욱은 최근 팬사인회에서 추첨을 통해 폴라로이드 사진을 주는 이벤트에서 자신이 뽑은 번호와 다른 번호를 불렀다는 의혹을 받았다. 관련 장면이 팬들의 영상으로 퍼지며 논란이 커졌고, 결국 사과에 나선 것.그는 "당시 현장에서 제가 더 신중하게 판단하고 행동했어야 했는데, 그러지 못했다. 그로 인해 많은 분들께 혼란과 상처를 드렸다는 점을 무겁게 받아들이고 있다. 저의 부족함으로 인해 혼란을 드리고 상처를 받으신 분들께 진심으로 사과드린다"며 고개를 숙였다.이어 "팬분들께서 보내주시는 마음을 늘 소중하게 생각해 왔음에도, 그 마음에 걸맞은 모습을 보여드리지 못해 죄송하다. 이번 일을 가볍게 여기지 않고 진심으로 반성하겠다"고 재차 사과했다.박건욱은 "이번 앨범 활동을 함께 응원해 주시고 믿어주신 제로즈 여러분께 다시 한번 실망감을 드려 죄송하다. 또한 우리 제로베이스원 멤버들과, 옆에서 함께 애써주시는 스태프분들께도 죄송하다는 말씀 드리고 싶습니다"고 말했다.끝으로 "앞으로는 더 신중하게 행동하고, 제로즈 여러분께서 보내주시는 믿음에 부끄럽지 않은 사람이 될 수 있도록 진심을 다해 반성하고 성장하겠다. 다시 한번 진심으로 죄송하다"고 덧붙였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr