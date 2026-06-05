모델 진정선이 엄마가 됐다./사진=진정선 SNS

모델 진정선이 엄마가 됐다./사진=진정선 SNS

모델 진정선이 엄마가 됐다.4일 소속사 에스팀은 "진정선이 지난 5월 건강한 딸을 출산했다"며 "산모와 아이 모두 건강한 상태로, 가족과 지인들의 축복 속에 안정을 취하며 회복에 전념하고 있다"고 밝혔다.이어 "새 생명을 맞이한 진정선 가족에게 많은 축복을 보내주시길 바란다"며 "진정선에게 보내주시는 관심과 사랑에도 감사드린다"고 전했다.진정선은 지난 1월 고등학교 동창인 비연예인 연인과 3년간의 교제 끝에 백년가약을 맺었다. 이후 1월 임신 소식을 알렸으며, 결혼 4개월 만에 첫 딸을 품에 안게 됐다.1995년생인 진정선은 2011년 온스타일 '도전! 수퍼모델 코리아' 시즌2 우승을 차지하며 얼굴을 알렸다. 이후 SBS '골 때리는 그녀들', SBS '동상이몽2-너는 내 운명' 등 다양한 예능 프로그램에 출연하며 활동을 이어왔다.안녕하세요. 에스팀입니다.모델 진정선 님과 관련한 기쁜 소식 전해드리고자 합니다.지난 5월 모델 진정선 님이 예쁜 여아를 출산하였습니다. 산모와 아이 모두 건강하며 현재 가족 및 지인들의 많은 축하 속에서 안정과 회복을 취하고 있습니다.큰 축복 부탁드리며 모델 진정선 님에게 보내주시는 관심과 사랑 감사드립니다.감사합니다.에스팀 드림.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr