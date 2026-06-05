서인영이 과거 비싼 실크 잠옷을 입었다고 고백했다. / 사진='개과천선' 영상 캡처

서인영이 자신이 소유한 잠옷들을 소개했다. / 사진='개과천선' 영상 캡처

가수 서인영이 잠옷을 향한 애착을 나타냈다. 현재는 귀여운 꽃무늬 스타일의 편한 잠옷을 입는데, 과거에는 값비싼 실크 잠옷을 입었다고 밝혔다.4일 서인영 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '눈뜨자마자 혀부터 빠는 서인영의 '리얼 아침' 최초공개 (+욕실템, 다이어트식단)'이라는 영상이 게시됐다.서인영은 "내가 잠옷을 좋아하기도 하는데, 잠옷이 (유튜브에서) 내 주 옷이 됐잖나. 잠옷을 만들어야 되나"라면서 "잠옷을 새로 시켰다"라고 말했다. 서인영은 거즈면 재질의 줄무늬 파스텔톤 잠옷을 착용하고 있었다. 그는 "2만 얼마다. 아기들 거즈면 재질이다. 피부에 닿는 거 중요시 여긴다고 하지 않았나. 그래야 집에 왔을 때 편하다"라고 설명했다.서인영은 자신이 가진 잠옷을 한가득 들고 나와 소개하기 시작했다. 민소매·카디건 세트 잠옷에 대해서는 "이건 내장캡이 돼있다. 이렇게 카디건도 있다. 남자친구 올 때 입으면 좋다"며 웃음을 자아냈다.잠옷 선택 기준에 대해서는 "질이 좋은 것. 약간 북럽 스타일의 꽃무늬"라고 밝혔다. 이어 "예전엔 베이비 파우더 향 바르고 이런 거 입고 있었다"며 웃었다.서인영은 "예전엔 실크 잠옷이었다. 하나에 100만 원이다. 아래 위 실크니까"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 이어 "그때는 내 친구들한테 실크 잠옷을 입혔다. 란제리룩. 란제리 파티처럼 집에서 맨날 밥 먹고 놀고 그랬다"라고 이야기했다. 그러면서 "놀다가 술도 마시잖나. 그 다음날이 됐다. 아빠가 아무때나 벨 누르고 들어오시는데, 아빠가 란제리를 보더니 '꼴값하고 있다. 안에 가서 갈아입고 와라'며 난리가 났다. 아빠가 흉하다면서 이게 뭐하는 짓이냐고 했다"며 아찔했던 과거 기억을 회상했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr