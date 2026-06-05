가수 서인영이 잠옷을 향한 애착을 나타냈다. 현재는 귀여운 꽃무늬 스타일의 편한 잠옷을 입는데, 과거에는 값비싼 실크 잠옷을 입었다고 밝혔다.
4일 서인영 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '눈뜨자마자 혀부터 빠는 서인영의 '리얼 아침' 최초공개 (+욕실템, 다이어트식단)'이라는 영상이 게시됐다.
서인영은 "내가 잠옷을 좋아하기도 하는데, 잠옷이 (유튜브에서) 내 주 옷이 됐잖나. 잠옷을 만들어야 되나"라면서 "잠옷을 새로 시켰다"라고 말했다. 서인영은 거즈면 재질의 줄무늬 파스텔톤 잠옷을 착용하고 있었다. 그는 "2만 얼마다. 아기들 거즈면 재질이다. 피부에 닿는 거 중요시 여긴다고 하지 않았나. 그래야 집에 왔을 때 편하다"라고 설명했다. 서인영은 자신이 가진 잠옷을 한가득 들고 나와 소개하기 시작했다. 민소매·카디건 세트 잠옷에 대해서는 "이건 내장캡이 돼있다. 이렇게 카디건도 있다. 남자친구 올 때 입으면 좋다"며 웃음을 자아냈다.
잠옷 선택 기준에 대해서는 "질이 좋은 것. 약간 북럽 스타일의 꽃무늬"라고 밝혔다. 이어 "예전엔 베이비 파우더 향 바르고 이런 거 입고 있었다"며 웃었다.
서인영은 "예전엔 실크 잠옷이었다. 하나에 100만 원이다. 아래 위 실크니까"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 이어 "그때는 내 친구들한테 실크 잠옷을 입혔다. 란제리룩. 란제리 파티처럼 집에서 맨날 밥 먹고 놀고 그랬다"라고 이야기했다. 그러면서 "놀다가 술도 마시잖나. 그 다음날이 됐다. 아빠가 아무때나 벨 누르고 들어오시는데, 아빠가 란제리를 보더니 '꼴값하고 있다. 안에 가서 갈아입고 와라'며 난리가 났다. 아빠가 흉하다면서 이게 뭐하는 짓이냐고 했다"며 아찔했던 과거 기억을 회상했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
4일 서인영 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '눈뜨자마자 혀부터 빠는 서인영의 '리얼 아침' 최초공개 (+욕실템, 다이어트식단)'이라는 영상이 게시됐다.
서인영은 "내가 잠옷을 좋아하기도 하는데, 잠옷이 (유튜브에서) 내 주 옷이 됐잖나. 잠옷을 만들어야 되나"라면서 "잠옷을 새로 시켰다"라고 말했다. 서인영은 거즈면 재질의 줄무늬 파스텔톤 잠옷을 착용하고 있었다. 그는 "2만 얼마다. 아기들 거즈면 재질이다. 피부에 닿는 거 중요시 여긴다고 하지 않았나. 그래야 집에 왔을 때 편하다"라고 설명했다. 서인영은 자신이 가진 잠옷을 한가득 들고 나와 소개하기 시작했다. 민소매·카디건 세트 잠옷에 대해서는 "이건 내장캡이 돼있다. 이렇게 카디건도 있다. 남자친구 올 때 입으면 좋다"며 웃음을 자아냈다.
잠옷 선택 기준에 대해서는 "질이 좋은 것. 약간 북럽 스타일의 꽃무늬"라고 밝혔다. 이어 "예전엔 베이비 파우더 향 바르고 이런 거 입고 있었다"며 웃었다.
서인영은 "예전엔 실크 잠옷이었다. 하나에 100만 원이다. 아래 위 실크니까"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 이어 "그때는 내 친구들한테 실크 잠옷을 입혔다. 란제리룩. 란제리 파티처럼 집에서 맨날 밥 먹고 놀고 그랬다"라고 이야기했다. 그러면서 "놀다가 술도 마시잖나. 그 다음날이 됐다. 아빠가 아무때나 벨 누르고 들어오시는데, 아빠가 란제리를 보더니 '꼴값하고 있다. 안에 가서 갈아입고 와라'며 난리가 났다. 아빠가 흉하다면서 이게 뭐하는 짓이냐고 했다"며 아찔했던 과거 기억을 회상했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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