한채영, 건강 이상설 불거진 후…19번째 결혼기념일 자축

배우 한채영이 남편과 결혼기념일을 자축했다.최근 한채영은 19번째 결혼기념일을 맞았다. 그는 가족들과 함께 케이크로 기념일을 축하하는 모습.앞서 앞서 한채영은 최근 첫 틱톡 라이브 방송에서 진한 아이라인과 음영 메이크업 등 평소와 다른 메이크업으로 등장했다. 이에 건강 이상설이 불거졌고 한채영은 빠르게 해명했다.한편 한채영은 1980년생이다. 2000년 데뷔해 2007년 4살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했다. 슬하에 2013년생 아들이 있다. 한채영은 최근까지 영화 '악의 도시', 드라마 '스캔들'에 출연했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr