서인영이 광고 촬영을 위해 손톱을 잘랐다고 밝혔다. / 사진='개과천선 서인영' 영상 캡처

서인영이 광고 촬영을 위해 손톱을 잘랐다고 밝혔다. / 사진='개과천선 서인영' 영상 캡처

가수 서인영이 오랜만에 광고를 찍었다. 그는 광고 촬영을 위해 '마지막 자존심'인 손톱도 잘랐다.4일 서인영 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '눈뜨자마자 혀부터 빠는 서인영의 '리얼 아침' 최초공개 (+욕실템, 다이어트식단)'이라는 영상이 공개됐다.서인영은 네일아트했던 손톱을 다소 자른 모습이었다. 그는 "나 손톱 잘랐다"며 "어제 디바이스 광고 촬영했다"고 말했다. 이어 "손톱도 다 자르라고 해서 잘랐다"며 아쉬워했다. 제작진이 "손톱이 마지막 자존심이라고 하지 않았나. 광고료에 손톱을 내놓은 거냐"고 하자, 서인영은 "당연하다"고 강조했다.서인영은 헤어스타일도 다소 달라져 있었다. 그는 "머리를 안 감았다. 사람들이 자꾸 출소한 사람 같다고 하더라"고 헤어스타일을 바꾼 이유를 밝혔다.이어 서인영은 모닝 루틴을 시작했다. 아침에 무엇부터 하냐는 물음에 서인영은 "아침에 혀를 빤다. 양치하면서 혀를 빤다. 내가 치카치카를 안 하면은 입이 텁텁하다. 치카치카를 안 하면 물도 안 먹는다. 아침이 시작이 안 된다"라고 답했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr