서준영 "좋아해, 내 여자친구면 좋겠어"…정재경에 고백, "대화 안 맞아" ('신랑수업2')

서준영이 정재경에게 고백을 했다.지난 4일 방송된 채널A 예능 '신랑수업2'에서는 서준영, 정재경이 경북 영양으로 데이트를 떠나는 모습이 담겼다.이날 서준영, 정재경의 대화를 지켜보던 이승철은 "말투가 둘이 되게 많이 친해졌다, 그냥 썸은 아닌데? 뽀뽀 정도는 한 사이 같은데"라고 의심했다.서준영과 정재경은 손을 잡고 자작나무 숲으로 향했고, 산나물 축제 현장에서도 자연스럽게 스킨십을 했다. 밤이 되자 서준영은 "내 생각과 마음을 재경이한테 표현하고자 이벤트를 준비했다"며 말문을 열었다.천문대를 1시간 동안 대관한 서준영은 "이런 멋진 남자 가져볼래?"라며 "좋아해. 재경이가 내 여자친구면 너무 좋겠어. 나 같은 남자는 남자친구로 어떠냐"고 고백했다. 그러나 정재경은 "오빠는 좋은 남자친구가 될 것 같다. 근데 대화가 약간 안 맞는 부분이 있다. 그게 걱정된다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr