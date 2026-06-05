사진=야노시호 유튜브

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일본 모델 야노시호가 남편 추성훈의 종합격투기 복귀를 응원했다.5일 야노시호는 유튜브 채널을 통해 팬들의 질문에 답하며 육아와 가족 이야기를 전했다.이날 야노시호는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 촬영 비하인드를 언급했다. 그는 "엄마들끼리 모여 남편 이야기와 육아 고민을 털어놓던 시간이 가장 재미있었다"며 "서로 비밀이라며 수다를 떨었는데 정말 즐거웠다"고 회상했다.가장 힘들었던 육아 순간도 떠올렸다. 야노시호는 "사랑이가 두 살쯤 됐을 때 식당에서 45분 동안 계속 울었던 적이 있다"고 말했다. 당시 매일 함께 지내기 어려웠던 시기였던 만큼 사랑이가 집에서 엄마와 조용히 시간을 보내고 싶어 했던 것 같다고 설명했다.반면 가장 행복했던 기억은 사랑이가 학교에서 쓴 글을 읽었을 때였다고.야노시호는 "사랑이와 함께한 시간이 헛되지 않았다는 생각이 들었다"며 "아이가 정말 많이 성장했다는 걸 느꼈다"고 말했다."추성훈이 가장 멋있을 때와 가장 얄미울 때가 언제냐"는 질문에 야노시호는"격투기 경기할 때"라며 "경기하는 모습을 보면 가장 존경스럽다"고 답했다. 이어 "격투기 선수로서 훈련하고 도전하는 모습 자체가 대단하다. 신과 마주하며 훈련하는 시간은 몸뿐 아니라 마음도 단련하는 과정"이라며 최근 추성훈의 MMA 복귀 도전에 대한 응원도 아끼지 않았다.반면 가장 얄미울 때는 "사랑이에게는 너무 다정한데 나한테는 그렇지 않을 때"라고 솔직하게 털어놨다. 야노시호는 "사랑이가 무슨 말을 하면 '그래, 그래. 아빠도 그렇게 할게'라며 다 들어준다. 정말 그렇게까지 이야기하나 싶을 정도"라며 다정한 '딸바보' 추성훈의 모습에 질투 아닌 질투를 느낀다고 이야기했다.한편 야노 시호는 추성훈, 딸 추사랑과 함께 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 큰 사랑을 받았다. 현재는 유튜브를 통해 팬들과 소통하며 다양한 일상을 공개하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr