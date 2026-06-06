이시언/ 사진=텐아시아 DB

사진=MBN '전현무계획3'

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'전현무계획3' 이시언이 아들 출산 후 가장 큰 고민으로 육아를 꼽았다.5일 방송된 MBN·채널S '전현무계획3'에서는 전현무, 곽튜브가 배우 이시언과 함께 전북 고창 맛집을 탐방했다.최근 아들을 품에 안은 이시언은 출산 전 녹화된 방송에서 2세 이야기를 솔직하게 털어놨다. 당시 출산을 앞두고 있던 그는 "아직 아이 이름을 못 정했다"고 말했다.이에 곽튜브는 "방금 본 노을이 예뻤으니 '이노을' 어떠냐"고 제안했고, 전현무는 "애 인생은 노을보다 떠올라야 한다"며 "'이일출'은 어떠냐"고 받아쳤다. 이어 "'이해'도 괜찮다"고 추천했지만 이시언은 "부산에서는 혀를 '해'라고 한다"고 단호하게 반대해 폭소를 안겼다.결국 이시언은 "사실 저는 '로운'이라고 짓고 싶다"고 자신의 생각을 밝혔다. 이후에도 전현무는 "이햇살"을 추천했고, 곽튜브는 이를 "ESR 아니냐. 펀드 이름 같다"고 잘못 알아들어 현장을 웃음바다로 만들었다.득남 소식으로 많은 축하를 받은 이시언은 둘째 계획에 대한 질문도 받았다. 전현무가 "조만간 둘째가 생길 수도 있지 않냐"고 묻자 그는 "일단 하나 키워보고..."라며 조심스러운 반응을 보였다.이시언의 가장 큰 관심사는 육아였다. 그는 "요즘 고민은 아이를 잘 키울 수 있을까 하는 것"이라며 "곧 드라마 촬영이 시작되는데 일주일에 5일은 집을 비워야 한다. 지방 세트장도 있어서 걱정"이라고 털어놨다.이어 "아내가 혼자 육아를 하게 될 시간이 많을 것 같다"고 걱정을 내비쳤다. 이에 곽튜브는 "나는 출산 후 3주 동안 스케줄을 비웠는데도 부족했다"고 공감했다.이시언은 "드라마는 뺄 수가 없다"고 현실적인 고민을 전했다. 그러면서도 "처가가 가까워 장모님이 많이 도와주실 것 같다"고 말했다.특히 아들 출산 후 가족들의 반응도 공개했다. 그는 "우리 아버지가 원래 무뚝뚝한 경상도 스타일인데 손자가 태어난 뒤 완전히 달라졌다"고 밝혔다.이시언은 "저한테는 늘 무뚝뚝한데 아내에게는 '우리 지승아 고생 많았다. 아빠가 너무 좋아서 춤을 춘다'고 하더라"며 "우리 아버지가 춤추는 사람인 줄 처음 알았다"고 말해 웃음을 안겼다.한편 이시언은 2021년 배우 서지승과 결혼했으며, 지난 5월 건강한 아들(태명 태건)을 품에 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr