사진=윤영경 SNS, 텐아시아DB

사진=유튜브 '김그리'

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방송인 남창희 결혼 후 달라진 일상을 공개했다.5일 유튜브 채널 '김그리'에는 '그리야 결혼은 말야'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 그리는 방송인 홍진경, 남창희와 함께 식사를 하며 결혼과 연애, 가족에 대한 생각을 솔직하게 털어놨다.최근 결혼한 남창희는 신혼 생활에 대한 질문을 받자 망설임 없이 "너무 좋다"고 답했다. 그는 "집에 있다가 '우리 뭐 먹으러 갈까?' 하고 바로 나가는 일들이 있다"며 "절친과 같이 사는 느낌이다. 친구처럼 지낼 수 있는 게 너무 좋다"고 말했다.이를 들은 홍진경은 "심지어 아내가 아이유만큼 예쁘다"고 농담을 건넸고, 남창희는 쑥스러운 듯 웃음을 터뜨렸다. 이어 "댓글에 '남창희가 뭔데 저런 복을 얻었냐'는 말도 있더라"는 홍진경의 말에 연신 웃음을 감추지 못했다.오랜 연애 끝에 결혼을 꿈꾸고 있는 그리도 여자친구를 향한 진심을 전했다. 홍진경이 "오래 만났는데도 결혼하고 싶냐"고 묻자 그는 "당연히 하고 싶다"고 답했다.그리는 "여자친구는 집안일도 잘하고 생활력도 좋은 사람"이라며 "다만 아직 못 가본 곳도 많고 경험해보지 못한 것들도 있다. 제가 더 좋은 세상도 보여주고 좋은 경험도 하게 해주고 싶다"고 말했다.이에 남창희와 홍진경은 "진짜 사랑하는 것 같다"고 입을 모았다. 그리는 "함께해야 한다고 생각한다"며 결혼에 대한 진지한 생각을 드러냈다.현실적인 부부 이야기로도 이어졌다. 홍진경이 "방귀는 텄냐"고 묻자 남창희는 "연애할 때부터 한 번도 안 텄다"면서"치실 하는 모습도 안 보여줄 정도"라고 이야기했다.하지만 예상치 못한 건강 문제가 두 사람의 '금기'를 무너뜨렸다고. 남창희는 "갑자기 항문 질환이 생겨 시술을 받게 됐다. 시술 이후 내 의지와 상관없이 방귀가 나오는 상황이 있었다"면서 "병실에서 자는데 계속 방귀가 나왔다. 결국 사실대로 이야기할 수밖에 없었다"고 회상했다.남창희는 "'이런 모습 보여주기 싫었는데 어쩔 수 없다'고 말했더니 오히려 아내가 고마워하더라. 한 번 트고 나니 훨씬 편해졌다. 오히려 빨리 트는 게 좋은 것 같다"고 말했다.여기에 홍진경은 "사랑하면 방귀 냄새도 좋다"고 너스레를 떨며 분위기를 띄웠다. 이어 딸 라엘의 아기 시절을 떠올리며 "너무 사랑한 나머지 아기 똥을 손에 찍어 먹어본 적도 있다"고 충격 고백해 현장을 웃음바다로 만들었다.한편 남창희는 지난 2월, 9살 연하 배우 출신 윤영경과 결혼해 행복한 신혼 생활을 이어가고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr