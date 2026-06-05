이미지 크게보기 사진 = SBS '멋진 신세계'

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'멋진 신세계' 차세계(허남준 분)이 신서리(임지연 분)에 서운함을 드러냈다.5일 방송된 SBS '멋진 신세계' 9회에서는 차세계가 신서리에 대한 애틋한 마음을 다시 한번 고백했다.이날 차세계는 최문도(장승조 분)의 계략을 알아챘고, 자신을 둘러싼 진실과 신서리를 향한 감정까지 한꺼번에 밀려들어 혼란스러운 밤을 보냈다.차세계는 최문도가 신서리와 접촉했다는 사실을 알게 된 뒤 서운함을 감추지 못했다. 결국 신서를 찾아간 그는 "밤늦게 또 어딜 다녀오는 거냐. 난 네가 던진 폭탄 때문에 종일 머리가 아팠는데 아무렇지 않냐"라고 서운함을 드러냈다.그러면서 차세계는 "내가 너한테 그렇게 못 미더운가? 나한테 비밀은 없었으면 했는데 너 최문도랑 만났다며. 난 너한테 믿음을 충분히 줬다고 생각했는데. 얼마나 더 호구처럼 매달려야 마음을 열어?"라며 애써 눌렀던 속마음을 털어놨다.하지만 "너한테 충분히 이용당해줄 수 있는데 이용을 하던가"라고 말해 신서리에게 뺨을 맞았다.애써 밀어내려는 신서리를 붙잡은 채 어깨에 머리를 기댄 그는"너 때문에 정신이 하나도 없어"라며 "네가 누구든 어디서 왔든 다 믿어. 뭐라든 다 믿으니까 나만 봐"라고 고백했고, 두 사람은 결국 서로를 향한 마음을 확인한 듯 입을 맞췄다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr