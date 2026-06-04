이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘이지연입니다만’

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가수 박혜경(53)이 50대 건강과 목주름 관리에 대해 언급했다.4일 ‘이지연입니다만’ 채널에는 “[충격고백] 박혜경 이젠 결혼할 수 있어 | 52세 거침없는 연애 토크 | 물어보살 후속편”라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 박혜경은 현재 나이를 언급하며 이상형 조건에 대해 “내 나이 앞자리가 5″라며 “나로선 돌싱을 좋아하는 게 당연하다. 싱글을 원하는 게 이상한 것”고 솔직하게 고백했다.결혼 경험이 있는 상대에게 더 호감을 느낀다며 박혜경은 “사연이 있어 헤어졌겠지만, 인간적으로 갔다 온 남자가 낫다. 가정도 꾸려보고 아이를 낳아보고 애 낳았을 때 감정도 느껴봤을 거 아닌가. 50~60살까지 괜찮다”라고 얘기했다.이어 박혜경은 50대 외모 이야기를 하다가 “이 정도면 솔직히 관리 잘한 거다”라며 관리 비법을 언급했다.이를 듣던 이지연이 “목주름이 없어서 깜짝 놀랬다”라며 감탄하자 박혜경은 “목주름을 없애는 방법이 있다”라고 말했다.그는 “베개를 낮은 걸 베야 된다. 높은 걸 10시간 이상 자는데 베면 (안 좋다)”며 “목 관리를 너무 촉촉하게 하면 주름이 접혀버린다. 끈적끈적한 건 다 닦아놔야 된다”라며 베개 선택의 중요성을 이야기했다.또한 “크림을 안 쓰고 호호바 오일을 냉압착 유기농을 바른다”라며 오일 사용법을 이야기했고, 이에 이지연이 “호호바 오일은 먹는 거 아니냐”라고 묻자 “먹지 말고 발라라”고 조언했다.그러면서 박혜경은 “아침저녁으로 맨날 바른다”라며 “목에 주름이 없는 대신 신이 공평하지가 않잖아. 나는 손발이 못생겼다. 어렸을 때부터 핏줄이 튀어나온다”고 고민을 털어놨다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr