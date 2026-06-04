이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '갓경규'

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축구 국가대표 주장 손흥민이 미래 자녀 계획에 대해 솔직하게 털어놨다.4일 이경규의 채널 '갓경규'에는 '자랑스런 손흥민 선수랑 LAFC 경기장에서 한 판 때리고 왔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 손흥민은 축구 꿈나무들에게 해주고 싶은 말을 묻자 "그 친구들한테 어떤 노력을 해라라고 얘기하는 것 자체가 조금 불공평한 것 같다"고 말했다.이어 "그 친구들 입장에서 보면 정말 많은 노력을 하고 있을 거라고 생각한다"며 "저는 더 즐겼으면 좋겠다. 돌아오지 않는 시간이니까 더 즐겁게, 더 재밌게 훈련했으면 좋겠다는 말을 해주고 싶다"고 전했다.미래를 위해 어떤 준비를 하고 있느냐는 질문에는 "진짜 하루하루 정말 후회 없이 살고 있다"고 답했다. 이어 축구를 그만두고 싶었던 적이 있었냐는 질문에는 "저는 이거는 진짜 단 한 번도 없었던 것 같다. 아직도 단 한 번도 없는 것 같다"고 말했다.손흥민은 "저는 되게 단순한 사람이다. 되게 낙천적이고 밝은 사람인 것 같다"며 "엄청 힘든 일이 있어도 공만 보면 다 까먹는다"고 말했다.그러면서 "운동장에 나가면 그 순간이 너무 행복하고, 그 순간이 너무 재밌다"며 "어떻게 보면 제 인생이다. 이게 없으면 재미없다"고 축구에 대한 애정을 드러냈다.또 "쉴 때도 축구를 좀 자주 본다. 특별한 취미를 가지고 있는 게 아직 없어서 축구를 많이 보는 편"이라고 덧붙였다.어린 시절 아버지와 나눴던 약속에 대해 손흥민은 "아버지와 축구를 하면서 약속한 게 하나 있다"며 "'정말 힘들어도 이걸 그만둘 자신 있냐'고 물으셨는데 저는 '절대 안 그만둔다. 무조건 시켜달라'고 했다"고 떠올렸다. 이어 "그 약속을 지금까지 지키고 있는 것"이라고 말했다.손흥민은 "저는 좋은 아빠가 되고 싶다"며 "35년 동안 저희 가족이 저한테 희생을 한 거잖아요. 남은 생은 제가 가족한테 희생을 하고 살고 싶은 삶을 살고 싶다"고 밝혔다.이어 "만약 자녀가 '아빠 저는 축구를 하고 싶어요'라고 하면 일단은 말릴 것 같다"고 말했다.그는 "그 친구가 너무 힘들 것 같다"며 "저는 아버지랑 약속한 게 있어서 지금까지 지키고 있지만, 진짜 힘들다"고 털어놨다.특히 "저는 제가 제 자식한테 제가 축구하는 모습을 일단 안 보여줄 것"이라고 말해 눈길을 끌었다. 손흥민은 "왜냐하면 저의 아들로 태어나면 이 친구로 얘기되기보다 저의 아들로 얘기가 더 많이 나올 것 같다"고 설명했다.이어 "제가 이뤄낸 업적 같은 것들이 결국에는 이 친구들한테 뒤로 따라붙을 텐데 얼마나 힘들까라는 생각을 한다"며 "그래서 그냥 안 했으면 좋겠다. 축구를"이라고 솔직한 생각을 밝혔다.그러면서 "저도 그냥 아버지랑 똑같이 얘기할 것 같다"며 "'진짜 힘들다. 진짜 포기하고 싶을 만큼 힘들다. 그런데도 끝까지 할 거냐. 그만둘 생각 없이 끝까지 할 수 있냐'고 약속을 받아낼 것 같다"고 말했다.마지막으로 자녀가 현대자동차에 취업하고 싶다고 하면 어떻게 하겠느냐는 질문에는 "그건 자기 능력"이라고 답해 웃음을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr