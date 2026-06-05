이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '김지선 김효진의 그래쪄'

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코미디언 김지선이 신혼 시절 시어머니와의 일화를 털어놨다.지난 3일 '김지선 김효진의 그래쪄' 채널에는 '시어머니한테 비밀번호 알려줘야 하나요'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김지선은 시어머니가 집 비밀번호를 누르고 예고 없이 찾아온다는 사연에 공감하며 자신의 경험을 꺼냈다.김지선은 "저희 시어머니가 이러셨어요"라며 "결혼 전부터 저희 남편은 너무나도 당연하게 시어머니께 비밀번호를 알려줬다. 시어머니께서는 신혼 때부터 들어오고 싶을 때 아무 때나, 언제나 자유 출입하셨다"고 말했다.이어 "사실은 저희 시어머니께서 신혼 초부터 비밀번호를 아무 때나 누르고 들어오셨다"며 "정말 민망한 순간도 있었다. 남편이랑 같이 안방에 있는데 시어머니가 오셔서 얼른 아무 일 없었던 것처럼 행동한 적도 있었다"고 떠올렸다.또 김지선은 "남편도 너무나도 이걸 자연스럽게 생각했다. '엄마가 우리 집에 들어오셔서 뭐를 훔쳐 가는 것도 아닌데'라고 하더라"고 털어놨다.그러면서 "그 결혼했을 때 신혼집은 혹시 시댁에서 조금 도와주셨냐"는 김효진의 질문에 공감하며 "시댁에서 집을 해주거나 큰 자금을 주셨을 때 어머님들이 되게 당당하게 나오시는 경우가 많더라"고 말했다.김지선은 "내 집이라고 생각하시는데 사실은 그러면 안 된다"며 "연락을 하고 오는 게 예의"라고 자신의 생각을 밝혔다.한편 김지선은 2003년 결혼해 슬하에 3남 1녀를 두고 있으며, 최근 넷째 출산 후 가슴 성형 사실을 솔직하게 고백한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr