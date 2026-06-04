사진 = 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’
사진 = 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’
가수 서인영이 자신만의 피부 관리법부터 워터밤 출연에 대해 언급했다.

4일 ‘개과천선 서인영’ 채널에는 서인영의 일상을 담은 영상이 공개됐다.

영상 속 서인영은 화장기 없는 수수한 모습으로 등장해 눈길을 끌었다. 제작진이 온라인상에서 민낯이 예쁘다는 반응이 많다고 전하자 그는 "너무 감사하더라"라며 수줍은 미소를 지었다.

이어 피부 관리 비결을 묻는 질문에는 "어 관리 안 해 나는"이라고 답해 의외의 반응을 보였다. 그는 "피부과에 쓰는 돈이 너무 아깝다"라고 솔직하게 말한 뒤 "요즘 좋은 제품이 너무 많아서 홈케어를 한다 "라고 덧붙이며 자신만의 관리 철학을 전했다.
사진 = 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’
사진 = 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’
그러면서 제작진이 워터밤 출연 여부를 묻자 서인영은 "연락이 없어. 큰일 났어. 저 옷들 다시 길거리에서 팔 거야"라고 농담 섞인 반응을 내놨다.

그는 워터밤 무대를 기대하며 의상까지 준비해뒀지만 아직 섭외 연락을 받지 못했다고 밝혔다. 그러면서 "워터밤 가시는 가수분한테 팔아야겠다. 비비 요즘 괜찮더라. 비비한테 팔아야겠다"라고 말해 웃음을 자아냈다.
사진 = 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’
사진 = 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’
이어 카메라를 향해 "비비야 연락 줘. 워터밤 의상 많아"라고 직접 영상 편지를 보내며 특유의 유쾌한 입담을 뽐냈다.

한편 서인영은 최근 약 15kg 감량에 성공하며 한층 달라진 비주얼로 화제를 모으고 있다. 꾸준한 자기 관리로 변신에 성공한 그는 한결 슬림해진 모습으로 팬들의 관심을 받고 있다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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