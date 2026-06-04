사진 = '일일칠' 유튜브 채널 캡처

사진 = '일일칠' 유튜브 채널 캡처

트와이스 나연이 자신만의 특별한 자기관리 아이템을 아낌없이 대방출했다.유튜브 채널 '일일칠-성찬의 에터뷰'에서는 '첫 판부터 자기관리 보스돌 등장 트와이스 나연 편'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 그룹 라이즈 성찬이 단독 MC로 나서는 가운데 첫 번째 게스트로 트와이스 나연이 출연하여 화기애애한 분위기 속에서 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.성찬은 나연을 "선배님"으로 깍듯이 예우하며 팬심과 존경심을 아낌없이 표현했다. 성찬은 "나연이 최근 전소미의 유튜브 채널에 출연해 캐리어 속 아이템을 공개했던 영상을 인상 깊게 봤다"고 언급했다. 특히 그 영상에서 소개된 템퍼 베개를 직접 구매했다고 밝히며 나연의 추천 아이템을 실제로 따라 살 정도로 평소 나연의 자기관리 팁에 깊은 관심이 많았음을 입증했다.성찬은 이어 나연이 속한 트와이스가 최근 도쿄 국립경기장에서 성황리에 공연을 마친 것에 대해 뜨거운 축하를 건넸다. 성찬은 "일본 활동 중에도 트와이스 선배님들의 대단한 이야기를 정말 많이 듣는다"고 덧붙이며 훈훈한 후배로서의 존경심을 나타냈다.또 성찬은 나연이 준비해 온 다채롭고 기상천외한 자기관리 아이템들을 보며 연신 감탄을 금치 못했고성찬 본인 역시 관리에 진심인 만큼 나연을 진정한 관리의 고수이자 보스돌로 치켜세우며 나연의 안목을 깊이 신뢰하는 모습을 보였다.나연은 수면부터 식단까지 아우르는 꿀팁을 전수했다. 나연은 "질 좋은 수면을 위해 100% 실크 베개 커버와 일본에서 직접 구매한 귀여운 캐릭터 안대를 필수품"으로 꼽았으며 "일상 속 얼굴 붓기 관리를 위해 냉장고에 넣지 않아도 상시 시원함이 유지되는 신개념 쿨링 아이템을 활용한다"고 밝혔다.이어 나연은 두피와 헤어 케어 비결로는 샴푸 시 거품을 충분히 낸 상태에서 전용 브러시를 사용해 두피를 꼼꼼하게 마사지하며 세정하는 법을 추천했다. 또한 강력 추천 아이템으로 스테인리스 소재의 인생 혀클리너와 입안을 즉각적으로 상쾌하게 만드는 민트볼을 소개해 구강 케어의 중요성을 강조했다.다이어트 중에도 건강하게 즐길 수 있는 단백질 간식과 과자류, 해외 투어 시에도 반드시 챙겨 다닌다는 무감미 돌김 등 나연만의 애착 간식 리스트도 눈길을 끌었다. 나연은 스트레이 키즈 멤버들도 애용한다고 알려진 특별한 방석을 소개하기도 했다.딱딱한 의자에서도 허리와 엉덩이를 편안하게 받쳐주는 이 방석을 MC 성찬에게 직접 체험해보도록 권하며 웃음을 자아냈다. 공통적인 자기관리 관심사로 쉴 새 없이 소통을 이어간 두 사람의 대화는 영상 말미에 성찬이 나연을 위해 정성스레 준비한 유산균을 선물하며 훈훈하게 마무리됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr