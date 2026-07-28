배우 윤경호가 '김부장' 시즌2에 대한 욕심을 내비쳤다./사진제공=눈컴퍼니

배우 윤경호가 시즌2에 대한 소망을 밝혔다.SBS 금토드라마 '김부장' 종영을 맞아 27일 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 배우 윤경호를 만났다.지난 25일 종영한 '김부장'은 평범했던 아빠 김부장(소지섭 분)이 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 위험한 남자가 되어 싸우는 복수 액션 드라마다. 윤경호는 전직 특수임무국 요원이자 해병대 출신의 박진철 역을 맡아 극의 웃음을 책임졌다.최고 시청률 23%를 돌파하며 종영한 '김부장'에 대해 윤경호는 "사랑을 많이 받아서 구름 위에 떠 있는 기분이 한동안 이어질 것 같다"며 "해병대 출신이냐고 묻는 분들도 많았는데 정말 감사하고 행복하다"고 소감을 밝혔다.시즌2에 대한 솔직한 마음도 밝혔다. 윤경호는 "너무 큰 사랑을 받아서 시즌2 욕심이 있다"며 "더 많이 보여드리고 싶다. 만약 시즌2를 하게 된다면 지금보다 좋은 피지컬을 준비해 강도 높은 액션을 보여주고 싶다. 아내로 짧게 등장했던 김지영 누나와의 서사도 보여주고 싶은 욕심이 있다"고 말했다.박진철 캐릭터의 '수다 액션'에 대한 비하인드도 전했다. 윤경호는 "초반에는 동네 아저씨 같지만 액션에서는 타격감을 주고 싶었다. 수다스러움이 여유로움으로 보일 수 있게 설정했다"며 "액션 중 외치는 '락앤롤' 대사는 애드리브였다. 나중에는 후시 녹음으로 목소리를 입히기도 했다"고 설명했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr