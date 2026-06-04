사진 = '문채원' 유튜브 채널 캡처

사진 = '문채원' 유튜브 채널 캡처

결혼을 앞둔 예비신부 문채원이 다이어트에 성공해 '뼈말라' 몸매가 된 가운데 눈부신 드레스 자태가 눈길을 끈다.배우 문채원이 운영하는 유튜브 채널 '문채원 Moon chaewon'에서는 '미모 미쳐버린(p) 문채원 찐 웨딩 촬영 현장'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 현장에 도착하자마자 기분을 묻는 취재진의 질문에 문채원은 "모르겠어요"라며 떨리는 감정을 가감 없이 표출했고 이내 "잠을 못 잤다"며 "왜 이렇게 잠이 안 오는지 원래 전날에는 이런 건가 물어보고 싶다"고 했다.유독 잠이 오지 않았던 복잡미묘한 심경을 털어놓은 문채원은 이날 총 세 벌의 다채로운 웨딩드레스를 입고 카메라 앞에 섰다. 의상 선정 비화에 대해 문채원은 "전부 오로지 제 취향만은 아니고 다른 분들 의견도 합체해서 골랐는데 모르겠다"며 "골라 놓은 지가 좀 돼서 다시 입으면 선택이 바뀔 수도 있다"고 고민했다.이어 문채원은 "중요한 건 사진이 잘 나오면 그 옷이 맘에 들게 되는 것 같다"고 밝혔다. 장시간 이어진 촬영 속에서도 문채원은 청순한 미모와 능숙한 포즈로 프로페셔널한 자태를 과시했고 현장 스태프들의 찬사 속에서 특유의 '야 줘 봐' 애교까지 선보이며 화기애애한 분위기를 주도했다.오랜 강행군에 피로감을 느낀 문채원은 "지쳤지만 이따가 마라탕을 먹을 것이기 때문에 그 힘으로 지침을 커버하고 있다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.촬영 중 제작진이 이 과정을 한 번 더 반복할 수 있느냐고 묻자 문채원은 "그럼요"라고 흔쾌히 응수하다가도 "그런데 한 번 더 하면 안 되지 않냐"라는 엉뚱한 참견으로 유쾌함을 더했다. 모든 일정을 성공적으로 완수한 문채원은 "본식의 예행연습이 되지 않았나 하도 많이 웃어서 그렇다"라며 환한 미소와 함께 뜻깊은 소감을 매듭지었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr