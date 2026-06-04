안선영 / 사진 = 안선영 유튜브 채널

방송인 안선영이 소유하고 있는 고급 스포츠카를 공개했다.4일 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'에는 '잊혀진 연예인 안선영. 과연 무슨 차를 탈까?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 안선영은 두 대의 자차와 함께 차 안에 있는 애장품을 소개하는 콘텐츠를 진행했다.이날 안선영은 2억 원 상당의 고급스러운 레드톤 스포츠카를 몰고 한강 나들이에 나섰다. 그는 "연예인이 이 정도는 해야 되는 거 아니냐"고 너스레를 떨면서도 이내 "조금 부끄럽긴 하다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.그는 스포츠카에 대해 "이건 짐을 갖고 다니는 용도의 차는 아니다. '내가 셀러브리티다' 하는 느낌을 내고 싶을 때 몰고 나가는 거다. 얘는 거의 (주차장에) 서 있다"고 솔직하게 밝혀 현장을 초토화시켰다. 이어 매니저 없이 홀로 스케줄을 다닌다는 안선영은 "저는 운전에 대한 스트레스가 없다. 기계치라 아직도 내부가 어떻게 돌아가는지는 잘 모른다. 뚜껑 열고 닫을 줄만 안다"고 말해 또 한 번 웃음을 안겼다.앞서, 안선영은 과거 자신의 유튜브 채널을 통해 방송 출연료를 언급한 바 있다. 당시 그는 "연예인 게스트도 등급이 있다. 나는 많이 받는 편이었다"고 말문을 열었다. 이어 "라이브 홈쇼핑 60분 기준 출연료가 약 1500만 원 정도였다"고 밝혀 눈길을 끌었다.한편, 안선영은 방송 활동과 사업을 병행하며 활발할 행보를 이어가고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr