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방송인 장영란이 2년 전 본인의 모습에 놀랐다.최근 장영란은 "영란아 너 진짜 용됐다😅🤣 진짜 😅참 많이😂이뻐졌다😅🤣🤣 갑자기 뜨는 2년전사진. ㅋ ㅋ 깜짝이야 옛사진이 또🫣 내 😅😂💖자존감을 올려주네💪🏻💕"라고 적었다.공개된 사진 속 장영란은 마치 굴욕샷이 찍힌 듯한 모습이다. 지금보다 노숙한 모습이 담겨있다.한편, 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 또 남편 한창 씨와 공동 명의로 성동구 성수동에 위치한 고급 주상복합 단지 '갤러리아 포레'의 한 세대를 94억 5000만 원에 매입했다. 장영란 부부는 현재 양천구 목동에 위치한 현대하이페리온 아파트에서 거주 중인 것으로 알려져 있다. 해당 아파트 65평형 기준 최근 실거래가가 약 30억 원에 달한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr