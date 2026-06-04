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사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

셰프 이연복이 손태진의 입담에 감탄한다.4일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 ‘월드컵 응원 메뉴’를 주제로 한 메뉴 대결 결과가 공개된다. 특별히 부부특집으로 진행된 이번 대결을 위해 이정현X박유정 부부, 신지X문원 부부, 손태진과 부모님이 메뉴 대결 출사표를 던진다. 과연 이들 중 누가, 어떤 월드컵 응원 메뉴로 우승 및 출시 영광을 거머쥘지 주목된다.최근 진행된 ‘편스토랑’ 스튜디오 녹화에서는 2026 북중미 월드컵을 앞두고 편셰프들이 월드컵 응원에 딱 어울리는 역대급 메뉴들을 선보이며 치열하게 경쟁했다. 평가단장 이연복 셰프, 비타민MC 효정, 스페셜MC 말자할매 김영희까지 평가하는 내내 편셰프들의 메뉴를 폭풍흡입하며 감탄했다고. 이에 편셰프들 역시 자신의 메뉴를 어필하기 위해 필살기를 꺼냈다는 전언이다.먼저 이정현X박유정 부부는 깜짝 놀랄 우승 공략을 걸어 현장을 발칵 뒤집었다. 우승할 경우 테크노 여신 이정현의 대표곡 ‘와’ 댄스를 직접 추겠다는 것. 의사 남편의 갑작스러운 공략에 이정현은 깜짝 놀라며 “춤 연습 좀 시키고 오겠다”라며 다급하게 남편을 붙잡는다.또 ‘1등 가수’ 서울대 출신 손태진은 신뢰도가 확 올라가는 중저음의 목소리와 유창한 입담으로 자신의 메뉴를 소개해 메뉴평가단의 귀를 사로잡는다. 급기야 이연복 셰프가 손태진을 보고 “이 정도면 홈쇼핑에 나가도 될 것 같다”라며 혀를 내둘렀다는 후문이다.2026 북중미 월드컵과 함께할 ‘편스토랑’ 우승 메뉴는 4일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 공개된다. ‘편스토랑’ 우승메뉴는 방송 직후 아워홈 온라인몰에서 간편식으로 출시되며, 전국의 아워홈 급식장에서 급식메뉴로도 만날 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr