보그 코리아

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배우 김유정이 감탄을 자아내는 고혹적인 비주얼을 선보였다.최근 공개된 패션 매거진 ‘보그 코리아’ 7월호 화보 속 김유정은 강렬한 분위기로 다양한 스타일링을 완벽하게 소화하고 있다. 매니시한 헤어스타일에 볼드한 주얼리를 매치한 채 카리스마 넘치는 눈빛으로 화면을 압도한다.또한 올백 포니테일을 한 채 또렷한 이목구비로 자비 없는 미모를 자랑하는 것은 물론 여유 넘치는 눈빛과 포즈로 우아한 매력을 선보인다. 시크와 우아를 오가며 매혹적인 아우라를 녹여낸 김유정의 모습에 현장 스태프들의 찬사가 이어졌다는 후문이다.이러한 김유정의 고혹적인 비주얼은 오는 6일 첫 TV 방송을 앞둔 드라마 ‘친애하는 X’ 속 백아진 캐릭터를 연상케 한다. 앞서 티빙 단독 공개 당시 김유정은 온화한 미소 뒤에 서늘함을 감춘 백아진 역을 신들린 완급 조절 연기로 선보이며 폭발적인 반응을 일으켰던 바 있다.한편, 김유정이 출연하는 tvN 토일드라마 ‘친애하는 X’는 오는 6일 밤 10시 30분에 첫 방송된다. 현재 김유정은 tvN 드라마 ‘100일의 거짓말’ 촬영에 한창이며, 올 하반기 방송을 앞두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr