'멋진 신세계' 측이 주인공들의 증명사진을 공개했다. / 사진=SBS 드라마 공식 SNS 캡처

'멋진 신세계' 임지연과 허남준이 증명사진이 공개됐다.4일 SBS 드라마 '멋진 신세계' 측은 공식 SNS에 "서리세계 증명사진 기다리고 계셨죠? 기다리고 계신 증명사진 습드가 입수했습니다"라는 글과 함께 임지연과 허남준의 증명사진을 게재했다.신서리 역을 맡은 임지연은 단정한 스타일링과 자연스러운 분위기로 캐릭터 특유의 맑고 순수한 매력을 뽐냈다. 차세계를 연기하는 허남준은 절제된 표정과 날카로운 눈빛으로 냉철한 면모를 보여주며 눈길을 끌었다.이에 네티즌들은 "이렇게 보니 확신의 악역 상이라 너무 좋다", "예뻐요 합격이에용", "SBS 일 잘한다", "진짜 예쁘고 잘생겼다" 등의 반응을 보였다.한편 '멋진 신세계'는 지난달 방송된 8회에서 자체 최고 시청률 10.4%를 기록하며 흥행을 이어가고 있다. 총 14부작인 '멋진 신세계'는 매주 월, 화요일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr