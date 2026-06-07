배우 김서안은 '오늘도 매진했습니다'에서 나진이 역할을 맡았다. / 사진제공=VAST 엔터테인먼트

배우 김서안이 고(故) 이순재로부터 냉철한 연기 조언을 받은 일화를 밝혔다.SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 종영을 맞아 4일 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 김서안을 만났다. '오늘도 매진했습니다'는 완벽주의 농부 매튜 리(안효섭 분)와 완판주의 쇼호스트 담예진(채원빈 분)이 얽히며 펼쳐지는 로맨스 코미디 드라마다. 극 중 김서안은 하나뿐인 동생 나솜이(안세빈 분)를 살뜰하게 챙기는 의젓한 가장 나진이 역을 맡았다.앞서 김서안은 이순재가 연출을 맡은 연극 '갈매기' 무대에도 올랐다. 극 중 주인공 니나를 연기한 그는 당시를 떠올리며 "연기에 대한 열정이 정말 컸다. 선생님께 '이렇게도 해보고 싶고, 저렇게도 해보고 싶다'며 의견을 많이 냈다"고 말했다. 이에 이순재는 "우선 기본을 할 줄 아는 배우가 되라"고 조언했다고. 김서안은 "그 말이 크게 와닿았다. 이후에는 기본기를 가장 중요하게 생각하며 연습했다"고 밝혔다.김서안은 자신이 '갈매기'에 캐스팅된 이유에 대해서도 이야기했다. 그는 "연기에 대한 욕심이 정말 컸던 시기였다. 모든 작품, 모든 역할을 해보고 싶다는 간절함이 니나와 닮아 보였던 것 같다"고 설명했다. 이어 "연극영화과 입시 때 준비했던 작품이라 더욱 합격하고 싶었다"며 "워낙 유명하고 어려운 작품이다 보니 합격 소식을 들었을 때는 기쁨보다 부담감이 먼저 들기도 했다"고 회상했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr