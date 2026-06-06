배우 김서안은 '오늘도 매진했습니다'에서 나진이 역을 맡았다. / 사진제공=VAST 엔터테인먼트

배우 김서안이 안효섭과 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다.SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 종영을 맞아 4일 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 김서안을 만났다. 극 중 김서안은 하나뿐인 동생 나솜이(안세빈 분)를 살뜰하게 챙기는 의젓한 가장 나진이 역을 맡았다. 김서안은 사랑과 꿈 앞에서 성장해가는 나진이의 서사를 통해 시청자들의 공감과 응원을 이끌어냈다.극 중 매튜 리(안효섭 분)를 짝사랑하는 나진이를 연기한 김서안은 안효섭에 대해 "항상 먼저 다가와 이야기를 많이 해주셨다. 매 장면 어떻게 연기하면 좋을지 함께 고민하고 의견을 맞춰가며 배려해 주셨다"고 말했다. 이어 "현장에서는 분위기 메이커 역할을 톡톡히 해주셨다. 덕풍마을의 잔치 장면이나 운동회 신에서 특히 그랬다"며 "여름 야외 촬영이라 모두가 힘들었을 텐데 분위기를 끌어올려 주셔서 큰 힘이 됐다"고 고마움을 전했다.촬영 초반에 안효섭이 영어 더빙에 참여한 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'가 공개된 것으로 알려졌다. 김서안은 "'케이팝 데몬 헌터스'를 재밌게 봤다. 나솜이 역의 안세빈 배우가 워낙 좋아해서 관련된 이야기를 많이 나눴다"며 "작품이 크게 사랑받아 모두가 함께 축하하는 분위기였다"고 회상했다.'오늘도 매진했습니다'는 완벽주의 농부 매튜 리(안효섭 분)와 완판주의 쇼호스트 담예진(채원빈 분)이 얽히며 펼쳐지는 로맨틱 코미디다. 스스로에게 가장 가혹했던 두 사람이 만나 진정한 쉼과 위로를 찾아가는 과정을 그리며 호평 받았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr